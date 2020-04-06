Вернулась домой: студию Вайнштейна выкупили у катарцев

Американская корпорация ViacomCBS объявила о закрытии сделки по приобретению 49% акций Miramax — кинокомпании, основанной голливудским продюсером Харви Вайнштейном, — за $375 млн у базирующейся в Катаре beIN Media Group, которая сохранит 51% акций. Согласно Deadline, на текущем руководстве Miramax это соглашение не скажется.

Как отметили в ViacomCBS, $150 млн были выплачены владельцу кинокомпании непосредственно за покупку акций, а еще $225 млн корпорация обязуется вкладывать в Miramax в течение ближайших пяти лет (по $45 млн в год) — в том числе в производство фильмов и телешоу.

В свою очередь Paramount Pictures, «дочка» ViacomCBS, получила эксклюзивное право на дистрибуцию продуктов Miramax, а также возможность разрабатывать ТВ- и кинопроекты под маркой кинокомпании.

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«Эта сделка представляет собой крупную инвестицию и поддержку нашего процветающего бизнеса, выросшего как собственность beIN Media Group. У Miramax есть потрясающее будущее с новыми большими проектами, — сказал глава beIN Media Group Насер Аль-Хелаифи. — Мы рады сотрудничать с ViacomCBS и Paramount, чтобы раскрыть еще больше возможностей культовой компании».

Библиотека Miramax насчитывает свыше 700 наименований, включая такие знаковые проекты, как «Криминальное чтиво», «Крик», «Чикаго», «Умница Уилл Хантинг» и «Старикам тут не место».

Miramax Films была основана Харви Вайнштейном, который был недавно приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии, и его братом Бобом в 1979 году как компания, нацеленная на производство независимого некоммерческого кино. Добиться успеха детищу Вайнштейнов удалось лишь спустя 10 с лишним лет после возникновения студии — в 90-х под ее началом стали выходить авторские фильмы, одновременно и покорявшие прокат, и впечатлявшие критиков. Особый успех Miramax принесло многолетнее сотрудничество с Квентином Тарантино — именно его «Чтиво» стало одной из первых по-настоящему больших побед студии (наряду с лентами «Секс, ложь и видео», «Клерки» и «От заката до рассвета»). В числе последних значимых проектов Miramax — хоррор «Хэллоуин» 2018 года, собравший в мировом прокате $255,5 млн при бюджете в 10 млн.

В 1993 году компания была частично продана The Walt Disney Company за $75 млн с сохранением Вайнштейнами должностей. В 2005-м братья окончательно оставили свое детище, занявшись созданием новой кинокомпании — The Weinstein Company. В 2010-м Miramax была приобретена Filmyard Holdings, американскими и катарскими инвесторами из Colony Capital и Qatar Investment Authority, а с 2016-го она принадлежит beIN Media Group, которая в 2019-м сообщила о желании продать часть акций студии.

Изначально на нее помимо Viacom претендовала Lionsgate, однако впоследствии последняя отказалась от возможной сделки по приобретению. В итоге 49% акций Miramax достались новообразованной ViacomCBS, ставшей результатом достигнутого между медиаконгломератами CBS и Viacom соглашения о слиянии в форме обмена акциями.