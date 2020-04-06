«Вернулся и изнасиловал»: певица Даффи поведала о похищении

Певица Даффи в своем блоге рассказала, как ее похитили на пике музыкальной карьеры. Это случилось в ресторане, где она праздновала день рождения. По ее словам, она смутно помнит происходящее, поскольку находилась в состоянии наркотического опьянения, а затем внезапно очнулась в другой стране.

«Я не могу вспомнить, как оказалась в самолете. Затем меня посадили в гостиничный номер, преступник вернулся и изнасиловал меня. Я помню боль, которую испытала в тот момент. Я пыталась не терять сознание, — призналась Даффи. — Я могла бы избавиться от него: бежать в другой город, пока он спал, но у меня не было денег».

Когда Даффи вместе с насильником прилетели обратно, он заявил, что убьет ее. В течение четырех недель ее удерживали силой в собственном доме и вынуждали употреблять наркотики. Спастись от мужчины исполнительнице помог знакомый, который случайно проходил рядом с ее домом и увидел ее завернутой в одеяло на балконе.

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«Я была желтого цвета как мертвец. Человек, который помог мне выбраться, был явно напуган, но не хотел ничего предпринимать», — продолжила Даффи.

Обращаться в полицию было небезопасно: «Я чувствовала, что если что-то пойдет не так, я умру, он бы убил меня. Я не могла рисковать, а также допустить того, чтобы мою историю обсуждали во всех новостях. Я должна была следовать моим инстинктам в тот момент».

Из-за страха за свою жизнь Даффи была готова сменить имя и начать новую жизнь в другой стране. По ее словам, преследования на этом не закончились: сначала ее шантажировали обнародованием истории, а затем трое злоумышленников пытались проникнуть в ее дом. Тогда певица поняла, что больше не может оставаться наедине со своей травмой и обратилась к психотерапевту, которая помогла ей справиться с суицидальными мыслями.

«Какой бы мрачной ни была моя история, я говорю от всего сердца. За себя и других людей, которые пострадали от этого. Мне не стыдно признать, что я провела почти десять лет в полном одиночестве, и мое сердце все еще горит, когда я пишу об этом. Я чувствую за собой нечто вроде обязательства — поведать о том, насколько тяжелым было восстановление, и, наконец, раскрыть его. Я надеюсь, что вам станет легче, ведь в этом нет ничего постыдного. Вы не одни», — отметила Даффи.

Певица добавила, что произошедшее сильно отразилось на ее личной жизни и доверии к мужскому полу.

«Изнасилование — это как «живое» убийство. Ты жив, но внутри мертв, — поделилась Даффи. — Однажды я рассказала мужчине, с которым у нас были романтические отношения, что со мной произошло. И он ответил: «Большинство мужчин разбегутся за милю, если узнают, что тебя изнасиловали». В течение нескольких дней я чувствовала сильную обиду. Я подумала, что моя история делает меня менее привлекательной. Мечта о любви умерла, но вместе с тем появилась надежда: если я почувствовала боль и обиду, значит, я все же жива».

В заключение артистка подчеркнула, что спустя годы терапии она чувствует себя в безопасности.

«Мне потребовалось много времени, чтобы признать тот факт, что я была изнасилована и похищена. Я переезжала пять раз в течение последних трех лет, не чувствуя себя в безопасности. Наконец, я нашла дом, в котором могу уединиться без желания убежать», — написала Даффи.

Одно из последних выступлений певицы состоялось на концерте памяти Эдит Пиаф в сентябре 2013 года. Вышедший в 2008 году альбом Даффи «Rockferry» получил статус шестикратно платинового и стал главным бестселлером года. В феврале 2009 года она завоевала награды Brit Awards в трех номинациях: «Лучшая певица года», «Альбом года» и «Открытие года».