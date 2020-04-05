За неделю до 17-летия: скончался сыгравший Флэша актер

Канадский актер Логан Уильямс, исполнивший роль молодого Барри Аллена в сериале телеканала CW «Флэш», скончался за неделю до своего 17-летия. Мать мальчика Марлиз Уильямс не стала раскрывать причину смерти, однако агент Мишель Говен заявила, что его «внезапный уход стал для всех шоком».

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В комментарии канадскому отделению газеты Tri-City News мать Логана сообщила, что ее семья «абсолютно опустошена» из-за кончины мальчика. Также она пожаловалась, что режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса не позволяет всем родственникам и близким актера скорбеть вместе.

«С талантом и великолепной внешностью у Логана были все шансы стать огромной звездой, — сказала мать Уильямса. — Я не могу обнять своих родителей, которые потеряли своего единственного внука. Это очень тяжело».

Актер родился 9 апреля 2003 года в канадском городе Ванкувер. Он посещал школу Терри Фокса, лютеранскую школу Hope и с 10 лет снимался в телевизионных шоу. Наибольшую известность Уильямсу принесли роли в сериалах «Сверхъестественное», «Когда зовет сердце», «Флэше» и спродюсированном Стивеном Спилбергом «Шепоте». Помимо актерской деятельности подросток увлекался футболом, игрой на гитаре и любил слушать рэп.

Коллега Уильямса по сериалу «Флэш» Грант Гастин (взрослый Барри Аллен в проекте) отдал дань памяти юному актеру на своей странице в Instagram. Он опубликовал в соцсети их совместную фотографию с другим участником шоу — Джесси Л. Мартином.

«Только что услышал ужасающую новость о том, что Логан Уильямс внезапно скончался. Эта фотография была сделана в начале съемок пилотного эпизода «Флэша» в 2014 году. Меня поразил не только талант Логана, но и его профессиональные качества во время работы на съемочной площадке. Мои мысли и молитвы будут с ним и его семьей в это невообразимо трудное для них время. Пожалуйста, сохраняйте Логана и его семью в своих мыслях и молитвах в эти странные и тяжелые для всех нас времена», — написал Гастин.

Актер Джон Уэсли Шипп, который сыграл отца героя Уильямса во «Флэше», выразил соболезнования семье скончавшегося мальчика через Twitter.

«Он на 100% подходил для роли молодого Барри Аллена, и мы скучали по нему после окончания съемок этой части истории, — написал он. — Любовь и сострадание семье и друзьям Логана в вашем горе!».

Исполнившая роль учительницы Элизабет Тэтчер в сериале «Когда зовет сердце» Эрин Краков написала на своей странице в Twitter, что новость о смерти юного актера разбила ей сердце.

«Логан был красивым, теплым, милым и талантливым молодым человеком. Он всегда мог заставить нас смеяться. Ему не было даже 17 лет, и я всегда была уверена в том, что этого парня ждало очень светлое будущее», — написала актриса.

Звезда сериалов «Когда зовет сердце», «Я — зомби» и «Нереальный холостяк» Митчелл Каммен также посвятил скончавшемуся товарищу пост в Twitter.

«Мой друг Логан Уильямс скончался вчера. Я вне себя от грусти! Горжусь тем, что играл твоего старшего брата, чувак. У нас столько всего произошло на съемках! Я любил тусоваться с тобой вместе. Ты был очень талантливым! Отправляю свою любовь твоей маме», — написал Каммен.

Пока причина смерти Уильямса держится в секрете, пользователи соцсетей публикуют свои предположения в комментариях. В связи с активным распространением коронавируса многие поклонники склоняются к причастности COVID-19 к ослаблению иммунитета мальчика.