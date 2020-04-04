Поправка на вирус: новые даты «Черной вдовы» и «Индианы Джонса»

Руководство The Walt Disney Company определилось в новыми датами своих кинопремьер, выход которых на широкий экран пришлось отложить в рамках мер по ограничению распространения эпидемии коронавируса, пишет The Hollywood Reporter.

При этом если ряд фильмов все еще планируется выпустить в прокат в течение 2020 года, то некоторые проекты компании теперь увидят свет уже только в следующем году.

Одними из первых проектов, о переносе которых стало известно, были новый фильм из супергеройской киновселенной Marvel «Черная вдова», а также игровая версия одного из главных «поздних» анимационных хитов студии Disney — «Мулан», в том числе ориентированный на китайских зрителей, принявших на себя удар эпидемии первыми.

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Несмотря на то что в данный момент нет точных прогнозов о сроках возвращения к работе кинотеатров в США и Китае, компания объявила, что премьера «Черной вдовы» была перенесена с мая на 6 ноября, а фильм «Мулан», который планировалось представить еще в марте, теперь сможет выйти в прокат 24 июля.

Журналисты отметили, что таким образом Disney показал оптимистичный взгляд на ситуацию в Китае, так как новости говорят о преодолении страной пика кризисной ситуации.

Смещение премьеры «Мулан» на июль привело к тому, что руководство компании отложило до следующего года выход другого своего фильма, который зрители должны были увидеть в июле. Приключенческая комедия «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант теперь уже, скорее всего, выйдет 31 июля 2021 года.

К аналогичному результату привело и решение о новой дате выхода на экраны «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон от Marvel. Ранее руководство Disney хотело в ноябре выпустить другой фильм из киновселенной Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли, Ричардом Мэдденом и Сальмой Хайек, однако теперь его премьера переносится на 12 февраля 2021-го.

В целом, схему переноса фильмов Marvel сравнили с «принципом домино» — «Вечные» заняли в графике кинопремьер место фильма «Шан Чи и легенда десяти колец», который теперь выйдет 7 мая 2021 года вместо «Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия», перенесенного на 5 ноября 2021 года.

Перенос второй части «Доктора Стрэнджа», в свою очередь, сдвинул в графике премьер фильм «Тор: Любовь и гром» на 18 февраля 2022 года. Одним из немногих проектов, чья дата выхода в прокат осталась неизменной, стала вторая часть «Черной пантеры». Руководство Disney также оставило в силе даты выхода фильмов «Последняя дуэль» Ридли Скотта и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. А вот другой спилберговский проект — пятую часть франшизы «Индиана Джонс» — зрители увидят уже только 29 июля 2022 года.

Среди других фильмов, выход которых на широкие экраны сместился в графике кинопремьер, оказались также вторая часть «Капитана Марвел» с Бри Ларсон (8 июля 2022 года), «Французский диспетчер» Уэса Андерсона (16 октября 2020 года) и «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом (11 декабря 2020 года).

Также на текущий момент неизвестно, когда теперь состоится премьера фильмов «Новые мутанты» и «История Дэвида Копперфилда» Армандо Иануччи, о переносе которых сообщалось ранее.

Самая необычная судьба постигла фэнтези «Артемис Фаул» от Кеннета Браны, который студия решила вообще не выпускать в кинотеатрах, а вместо этого сразу выложить на своем собственном стриминговом сервисе Disney+.

Впрочем, по словам источников в компании, ни одна из вышеназванных дат не была утверждена окончательно ввиду нестабильности текущей международной эпидемиологической ситуации.