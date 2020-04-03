Съездила в Германию: у дочери Охлобыстина подтвердился COVID-19

Дочь сценариста и актера Ивана Охлобыстина Анфиса заразилась коронавирусом во время поездки в Германию. Сейчас вся большая семья артиста (у него шестеро детей) находится дома в строгой самоизоляции. Об этом он написал в Instagram под совместной фотографией с медицинскими работниками, одетыми в защитные костюмы.

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«Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!» — заявил Охлобыстин.

По словам артиста, его 22-летняя дочь вернулась в Россию две недели назад, но симптомы COVID-19 проявились намного позже.

«Она в Германии [могла заразиться]. Но она приехала в десятых числах, 12-го числа приехала из Германии, то есть уже 14 дней прошло.

Где-то на улице, они ходили там по городу, где-то в кафешке или на концерт они еще ходили», — сказал актер «Царьграду».

Он подчеркнул, что все члены семьи, включая Анфису, чувствуют себя хорошо и могли переболеть легкой формой коронавируса. «Мы могли уже на ногах перенести, честно говоря. Ну ничего, с божьей милостью», — сказал Охлобыстин.

Также актер отметил, что у него накопилось немало дел, за которые можно взяться во время самоизоляции.

«Отлично, я наконец-то дочитаю отложенные в течение года книги. Мне две пьесы надо дописать, мне нужно сейчас будет книгу закончить, целая история, короче говоря», — перечислил он и поблагодарил поклонников за беспокойство. — Спасибо всем читателям, всем зрителям, поклон и пожелания здоровья и оптимизма».

Ранее он уже рассуждал в своем блоге о преимуществах вынужденного затворничества.

«Самоизоляция — это здорово! В этом есть кураж! Время думать. Время прочитать желанные книги. Время найти время для родных. Короче, время собирать камни!» — написал Охлобыстин в Istagram.

Его дочь не посвящала постов положительному результату анализа на COVID-19, но использовала хэштег #коронавирусуходи и упоминала, что что-то «пошло не по плану». В силу молодого возраста и крепкого иммунитета ей позволили лечиться дома.

Тем временем находящийся в инфекционной больнице Коммунарки народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого также был подтвержден коронавирус, идет на поправку. Он опубликовал в Instagram видео с благодарностью всем участникам флешмоба в его поддержку c культовой песней «Надежда» и спел для поклонников отрывок из композиции.

«Еще раз огромное спасибо за этот — такой домашний — флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите все это, и что у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже — не представляю, как буду выходить на сцену, это надо будет придумывать что-то особенное. Сейчас сидим в палате и хочется передать вам привет», — сказал Лещенко.

Ранее он уже благодарил всех принявших участие во флешмобе «Надежда», который был запущен директором культурного фонда Лещенко Андреем Гайделем.

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе «Надежда». Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — цитирует артиста РИА «Новости» со ссылкой на Гайделя.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур 2 апреля рассказал об улучшении самочувствия своего друга.

«Он в палате с женой. Его перевели, уже третий день он в палате. Значит, хорошо себя чувствует... Тесты повторные сделают, он же в больнице лежит. Но у него ничего нет. Потому что, как его могли в палату к ней привести, конечно, проверили уже», — поделился юморист.

О попадании Лещенко и его жены Ирины в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус многие СМИ сообщили 24 марта. Через несколько дней стало известно о положительном результате теста супружеской пары на COVID-19.