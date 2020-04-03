«Байки из «Петли» — красивый и грустный ответ «Очень странным делам»

Рецензия на сериал «Байки из «Петли» — милый ответ «Очень странным делам»

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video вышел первый сезон научно-фантастического сериала «Байки из «Петли» по мотивам артбука шведского художника Саймона Столенхага. Там описывается причудливый городок, под которым располагается «Петля», — исследовательский институт с гигантским ускорителем частиц. В актерский состав вошли Джонатан Прайс и Ребекка Холл, а в качестве режиссеров выступили Джоди Фостер и автор «В поисках Немо» Эндрю Стэнтон. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все восемь серий «Баек из «Петли» и рассказывает, смог ли Amazon достойно ответить Netflix с его «Очень странными делами» (спойлер: да, при этом избежав подражания).

Попытаться экранизировать артбук — не самая очевидная идея, которая может прийти в голову голливудским продюсерам. (Впрочем, после слухов о кинотрилогии по мотивам «Тетриса» удивляться уже не приходится). Несколько лет назад режиссер «Монстро» Мэтт Ривз показал своему приятелю, сценаристу сериала «Легион» Натаниэлю Халперну рисунки шведского художника Саймона Столенхага. В его книге «Байки из «Петли» описывался небольшой городок, под которым располагался огромный циклический ускоритель частиц и исследовательский центр экспериментальной физики. Из-за деятельности ученых на близлежащих территориях регулярно случались необъяснимые вещи. Большую часть страниц артбука занимали иллюстрации, а сведения о быте городка содержались в коротких историях, — на пару абзацев, — оформленных как детские воспоминания Столенхага. В 2018 году было объявлено, что по мотивам «Баек» снимут сериал.

Понятно, что любое современное шоу про небольшой городок, где творятся всякие странности, неизбежно будут сравнивать с «Очень странными делами» от Netflix. Также понятно, что онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video нацелен именно на целевую аудиторию хита своего конкурента. Однако на этом (и здесь стоит снять шляпу) пересечения, в общем, заканчиваются. К чести авторов, «Байки из «Петли» не стараются повторить чужую рабочую формулу. В конечном итоге сериал Amazon вообще ни на что не похож. Но если уж и проводить какие-нибудь параллели, то скорее с подзабытой сай-фай-комедией «Эврика», а не детищем братьев Даффер.

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Кадр из сериала «Байки из петли» (2020) Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)
Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)

Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)

imdb.com

Хотя формально «Байки» не позиционируются как антология, они довольно близки к этому формату (с оговорками). Поскольку речь идет о крохотном городке, более-менее все его обитатели друг с другом знакомы. Главные герои меняются почти в каждом новом эпизоде, однако они всегда появляются на экране заранее — как второстепенные персонажи. Пилотная серия рассказывает о маленькой девочке, которая встречает двух братьев; вторая посвящена старшему из них; в третьей на первый план выходит девушка, в которую он влюблен, — и так далее.

При виде словосочетания «научно-фантастическая антология» на ум приходят «Сумеречная зона» и «Черное зеркало», однако и тут сравнения не совсем корректны. Эти проекты в основном щекочут нервы, оперируя страхами и тревогами сегодняшнего дня. «Байки» — их полная противоположность. Они не стараются пугать (за исключением, может быть, седьмой серии, которую снял хорромейкер Тай Уэст, — да и та в итоге сменяет тон). Вместо этого здешние сюжеты наполнены тоской и трагизмом: от каждого эпизода становится скорее грустно, чем страшно. Сериал, если угодно, о вечном: утрате близких, ответственности за родных, смирении, конечности жизни, ее несовершенстве и неотделимости от боли, одиночестве, зависти и эгоизме.

Во времена, когда эфирное телевидение принято хоронить за скованность, а кабельное и стриминг хвалить за смелость, шоу Amazon выглядит еще более обособленным. Его ядро — человеческие драмы, которые раскрываются без намека на «взрослый» контент. Это заслуга людей с обеих сторон от кадра. Сценарист всех эпизодов Натаниэль Халперн собрал отличную команду постановщиков. В нее вошла, например, звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер. В последний раз она занималась режиссурой пару лет назад, когда сняла серию четвертого сезона «Черного зеркала». Это, к слову, еще один хороший пример полярности двух сериалов: «Аркангел» был посвящен токсичному материнству, эпизод «Баек» — созидательному. Самую, пожалуй, душераздирающую серию (четвертую) поставил Эндрю Стэнтон, автор «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

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Кадр из сериала «Байки из петли» (2020) Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)
Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)

Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)

imdb.com

Отдельный разговор — актерский состав. Главная звезда «Баек», безусловно, Джонатан Прайс («Два папы», «Бразилия», «Игра престолов»). Именно он первым приветствует зрителя и объясняет, что к чему. «Петлей» в сериале называются те самые ускоритель и исследовательский центр. Они были построены для раскрытия и изучения тайн вселенной. Говоря проще, герой Прайса (он и является создателем «Петли») доказывает возможность невозможного. Поэтому на поверхности, в городке Мерсер, штат Огайо, можно наткнуться на временные и пространственные аномалии, устройства для обмена телами и порталы в параллельные измерения. Периодически одеяло перетягивает на себя Ребекка Холл (она пару раз снималась у Вуди Аллена, но пожалела об этом). Однако в принципе проявить себя получается почти у всех актеров: если какой-то герой покажется скучным, дождитесь его персональной истории, — скорее всего, ваше отношение к нему сильно изменится.

«Байки из «Петли» — это неспешная меланхоличная ретрофутуристика, по-детски наивная и, в целом, совершенно обезоруживающая. Медитативный темпоритм сериала вызывает ассоциации с эпизодом «Сан-Джуниперо» из «Черного зеркала». Трогательная ностальгия по прошлому, которого не было, сопоставима с терапевтическим эффектом «Гравити-Фолз» и серии игр «Life Is Strange». Эту щемящую атмосферу особенно удачно подчеркивает фортепианный саундтрек минималиста Филипа Гласса. А предметный мир напоминает творчество братьев Стругацких — что-то среднее между «Понедельник начинается в субботу» и «Пикником на обочине» (сталкеры в книге у Сталенхага, кстати, есть).

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Кадр из сериала «Байки из петли» (2020) Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)
Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)

Кадр из сериала «Байки из петли» (2020)

imdb.com

Вообще культурное наследие стран соцлагеря в «Байках» встречается почти на каждом шагу. Приметы места и времени сознательно размыты и спутаны, но их страшно интересно изучать. Это явно Америка 70-х — 80-х, хотя в архитектуре угадываются характерные советские черты, а на стенах зданий встречаются металлические барельефы в духе соцмодернизма. Разбросанные по округе ржавые объекты с парадоксальными свойствами (читай — артефакты) как будто прибыли из галактики Кин-дза-дза. Из главного входа в исследовательский центр (с нарисованными на фасаде цветочками) струйками вытекают интеллигентного вида мужчины и женщины с портфельчиками подмышкой. При этом в лесу прячется застенчивый робот, похожий на шагоход AT-ST из «Звездных войн». А неподалеку от исследовательского центра возвышаются три градирни, словно подсмотренные в фильме «Трон».

Разумеется, «Байки из «Петли» понравятся далеко не всем. Может, где-то они излишне неторопливы, а где-то — чересчур наивны. Однако после финальных титров становится понятно, что из странного городка Мейсер в штате Огайо совсем не хочется уезжать. Первый сезон явно не до конца раскрывает огромный потенциал артбука Столенхага: на самом деле многое в сериале было придумано с нуля уже самим Халперном сотоварищи. Нетронутых концептов шведского художника хватит еще минимум на пару сезонов. А заряда эмпатии в этих восьми сериях должно хватить хотя бы на нынешнюю безлюдную весну; там видно будет.