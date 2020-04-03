«Открытие не раньше июля»: у кинотеатров США большие проблемы

Агентство S&P Global Ratings, занимающееся аналитическими исследованиями финансовых рынков, снизило кредитный рейтинг ликвидности AMC Entertainment, одного из крупнейших операторов кинотеатров в США. В компании полагают, что залы сети, закрытые из-за пандемии коронавируса, не возобновят свою работу раньше начала июля.

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«Мы не считаем, что у AMC есть достаточно источников ликвидности, чтобы покрыть ожидаемые отрицательные денежные потоки в середине лета», — пояснили в S&P Global.

Согласно The Hollywood Reporter, агентство понизило кредитный рейтинг AMC Entertainment с B до CCC- с негативным прогнозом.

Впервые о намерении пересмотреть рейтинг AMC в S&P Global заявили 16 марта, за сутки до того, как сеть кинотеатров объявила о закрытии всех своих объектов на территории США в связи с распространением в стране COVID-19.

Позднее, в конце апреля, генеральный директор AMC Entertainment Адам Арон выразил мнение, что кинотеатры могут возобновить свою работу уже в середине июня. В менеджменте компании также предположили, что сразу после открытия залов в них толпами хлынут зрители, — что звучит достаточно спорно в том числе и на фоне массовых переносов премьер различными киностудиями.

«Я уже много лет читаю о том, что в ближайшее время должен произойти переход [аудитории] к домашним развлечениям, — добавил Арон. — Но, думаю, за последние две недели мы поняли, что люди просто хотят выбираться из своих домов. На мой взгляд, мы все чувствуем себя запертыми и хотим вернуть жизнь в привычное русло».

Вместе с тем он подчеркнул, что кинотеатры будет открыты только после окончания вспышки коронавируса в США.

По его словам, в настоящее время в компании занимаются стратегией работы кинотеатров сети после их открытия: в частности, рассматриваются такие варианты, как специальные приборы для измерения температуры, а также более строгие стандарты дезинфекции. «Я очень сосредоточен на том, чтобы вывести AMC из этого кризиса», — заключил Арон.

Согласно СМИ, ради предотвращения распространения коронавируса в США были закрыты около 5,5 тыс. кинотеатров, в общей сложности насчитывающее более 40 тыс. кинозалов. Особо из-за пандемии пострадала AMC Entertainment, на долю которой приходится 11% процентов всех кинотеатров и 20% залов. В сложившейся ситуации компания была вынуждена оставить без работы около 26 тыс. своих сотрудников.

АМC — крупнейшая сеть кинотеатров в мире, основанная в 1920 году. Она насчитывает около 2200 экранов в Европе, а также 8200 экранов в США.

На момент написания материала в мире зафиксировано более 1,03 млн случаев заражения короновирусом, первоначальная вспышка которого произошла в Китае в конце 2019 года. Согласно официальной статистике, пандемия унесла жизни примерно 54,5 тыс. человек, тогда как еще 220 тыс. удалось вылечиться. Наибольшее число подтвержденных случаев заражения CODID-19 — более 245 тыс. — по состоянию на 3 апреля зафиксировано именно в США.