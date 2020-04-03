На время пандемии: в Disney перестанут платить зарплаты

Сотрудники «Диснейленда» уходят в неоплачиваемый отпуск c 19 апреля из-за пандемии коронавируса, передает Variety. Когда тематические парки развлечений смогут возобновить работу, пока неизвестно.

Уточняется, что работники сохранят медицинские льготы на время всего отпуска. Им также полагаются страховые взносы за счет компании. Что касается зарплаты, то оплатят сотрудникам лишь текущий месяц.

Часть тематических парков Disney уже закрылась: 14 марта свою работу приостановили «Диснейленд» в Анахайме, штат Калифорния, а спустя два дня — «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» в Орландо, штат Флорида. Торговые районы, отели парков, все североамериканские магазины и парижский «Диснейленд» также не функционируют.

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Предполагалось, что центры развлечений будут закрыты до 30 апреля, но на прошлой неделе компания заявила о продлении локаута на «неопределенный срок». Тогда профсоюзы работников «Диснейленда» настаивали на выплатах в течение всего периода отпуска. Президент Workers United Local 50 Крис Дуарте заявил, что пока не представляет, как это отразится на его сотрудниках. В его филиале трудится порядка 8 тыс. человек из индустрии питания в Калифорнии.

«Мы гарантируем выплату зарплаты до 18 апреля. Очевидно, мы хотим платить и в следующие месяцы», — сказал Дуарте.

Тем временем другие подразделения Disney продолжили работу. Чтобы поддержать компанию на фоне кризиса руководство Disney урезало свои зарплаты. Генеральный директор Боб Чапек будет получать 50% своего оклада. Бывший глава конгломерата, а ныне исполнительный продюсер Боб Айгер отказался от выплат полностью. Другие руководители Disney уменьшили свои доход на 20-30%.

Ранее Айгер был одним из самых высокооплачиваемых руководителей в сфере развлечений и медиаиндустрии. Согласно The Hollywood Reporter, в 2019 году на посту гендиректора Disney он заработал $47,5 млн, а в 2018-м — более $65,5 млн.

В свою очередь зарплата Чапека составляет $2,5 млн. Для него также предусмотрены более $20 млн премиальных в год. Но в условиях кризиса руководству компании не следует ожидать больших премий.

«Я уверен, что общими усилиями мы сумеем преодолеть этот трудный период и выйдем из него еще более сильными. Однако мы должны принять необходимые меры для того, чтобы справиться с краткосрочными и долгосрочными финансовыми последствиями для компании», — говорится в письме Чапека, адресованном персоналу компании.

Согласно изданию, 50-процентное сокращение заработной платы относится только к окладу гендиректора и не касается его пакета компенсаций.

«Отказ от заработной платы не повлияет на другие права в соответствии с применимыми трудовыми соглашениями, а коснется только базового оклада сотрудников», — пообещали в компании.

Кроме того, представители Disney добавили, что руководство платит зарплаты своим сотрудникам с момента закрытия парков и «в свете продолжающегося и все более сложного кризиса» продлит компенсационные выплаты минимум до 18 апреля.