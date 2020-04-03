«Сидим в палате»: Лещенко выступил с заявлением

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, в настоящий момент находящийся в больнице в Коммунарке, поблагодарил всех участников флешмоба в его поддержку c песней «Надежда», а также исполнил для поклонников отрывок из композиции. Соответствующее видео 78-летний певец опубликовал у себя в Instagram.

«Еще раз огромное спасибо за этот — такой домашний — флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите все это, и что у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже — не представляю, как буду выходить на сцену, это надо будет придумывать что-то особенное. Сейчас сидим в палате и хочется передать вам привет», — сказал Лещенко, после чего спел небольшой отрывок из хита.

Ранее народный артист уже благодарил всех тех, кто принял участие во флешмобе «Надежда», который незадолго до этого запустил директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель.

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«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе «Надежда». Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — цитирует Лещенко РИА «Новости» со ссылкой на Гайделя.

Накануне, 2 апреля, последними новостями о состоянии исполнителя поделился его друг, юморист Владимир Винокур. Он заявил о хорошем самочувствии товарища.

«Он в палате с женой. Его перевели, уже третий день он в палате. Значит, хорошо себя чувствует... Тесты повторные сделают, он же в больнице лежит. Но у него ничего нет. Потому что, как его могли в палату к ней привести, конечно, проверили уже», — сказал юморист.

Первые сообщения о попадании Лещенко и его супруги Ирины в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус появились в СМИ 24 марта. Спустя несколько дней главный врач медучреждения Денис Проценко заявил об обнаружении у народного артиста COVID-19.

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост, — написал главврач в соцсетях. — [Он] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии.

В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде. Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении».

Уже на этой неделе директор культурного фонда Лещенко заявил, что у артиста обширная пневмония и ему «то лучше, то хуже». Согласно представителю эстрадного исполнителя, тест на коронавирус тот пересдавал несколько раз.

«Постоянно берут анализы, — цитирует Гайделя StarHit. — Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась».

Помощник народного артиста России также подчеркнул, что его состояние стабилизировалось.

«Условия пребывания в Коммунарке его полностью устраивают, — добавил Гайдель. — Ничего не просит передать, кроме каких-то личных вещей по мелочи. Кормят хорошо, в палате есть телевизор и интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное».

На момент написания материала в мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом при 213 тыс. вылечившихся и 53 тыс. летальных исходов, тогда как в России — 4149 заразившихся, 281 вылечившийся и 34 умерших.