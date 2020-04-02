«На время карантина»: Прилучный переехал к Муцениеце

Актер Павел Прилучный вернулся к Агате Муцениеце и детям, считают поклонники звездной пары. В комментариях под постом актрисы в Instagram от 1 апреля 2020 года пользователи соцсети предположили, что Прилучный мог перебраться к близким на время режима самоизоляции, который ввели в Москве и Подмосковье 29 марта.

«Я надеюсь, вы гуляете вместе всей семьей», «Просто миритесь с мужем! Любовь живет вечно, сохраните семью», — написали пользователи в комментариях к снимку, на котором изображен Тимофей, сын артистов.

Кроме того, на днях Прилучный опубликовал сториз, на котором чистит машину во дворе дома, а его сын ему помогает. Известно, что незадолго до введения режима самоизоляции актер находился на съемках нового фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ. Побег из ада». Но из-за пандемии коронавируса производство было решено приостановить.

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«Агата несколько дней назад говорила [в онлайн трансляции], что на время карантина все они, включая Пашу, живут в этом доме», — заявил один из поклонников.

Фанаты сочли временное воссоединение шансом на примирение. Они также обратили внимание на то, что столичные ЗАГСы прекратили работу на время карантина, так что юридически развестись супруги смогут нескоро. Тем временем Прилучный и Муцениеце сходиться пока не спешат: на днях они отписались друг от друга в Instagram.

В феврале артисты на своих страницах в соцсетях объявили о разводе. Они подчеркнули, что это решение далось им тяжело, а также попросили СМИ не беспокоить их по этому поводу.

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать, — написал Прилучный. — Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!»

В конце марта Муцениеце прервала молчание и рассказала о подробностях развода YouTube-каналу PeopleTalk. По ее словам, в последнее время их отношения были напряженными, часто случались ссоры, которые негативно отражались на детях. В итоге супруги пришли к тому, что лучше будет расстаться до того, как они возненавидят друг друга.

«Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей», — поделилась актриса.

В прошлом году пара неоднократно оказывалась в центре скандальной хроники. В январе 2019-го Прилучного подозревали в избиении жены. По данным СМИ, в преддверии Нового года в подмосковном поселке Трувиль в дом, где проживает семья, была вызвана полиция. О рукоприкладстве сообщила пиар-менеджер Муцениеце Мариам Халилова, она же вызвала полицию. Позднее она опровергла свои же слова. Супруги на тот момент ничего не комментировали.

Знакомство актеров состоялось на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году Прилучный и Муцениеце сыграли свадьбу. За восемь лет совместной жизни у них родились сын Тимофей и дочь Мия.