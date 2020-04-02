Повелитель тьмы: Киану Ривз может сыграть «Призрачного гонщика»

Руководство компании Marvel ведет переговоры о возможном участии актера Киану Ривза в съемках одного из будущих супергеройских фильмах, по словам источников речь идет о роли «Призрачного гонщика», которого сыграл Николас Кейдж в фильме 2007 года и его продолжении 2012 года.

Отмечается, что несмотря на отсутствие договоренностей, сам Ривз проявил заинтересованность в подобном проекте.

Сообщения о возможном появлении актера в новом образе подогрела публикация в Instagram художника ultraraw26, представившего свое видение персонажа в исполнении Ривза.

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«Давайте прислушаемся к слухам. Мне наплевать, какую роль он сыграет у Marvel, потому что в любом случае его актерская игра будет бесподобна», — написал ultraraw26 в комментарии к опубликованному изображению.

Несмотря на популярность актера в среде поклонников комикс-культуры, последний фильм такого рода с его участием вышел 15 лет назад – им стал «Константин: повелитель тьмы», основанный на серии DC Comics.

В 2019 году СМИ писали, что на фоне роста популярности Ривза, которой поспособствовал успех франшизы «Джон Уик», его пригласили участвовать в озвучивании мультфильма «Игрушечная история 4», а также запустили сиквелов сразу трех культовых проектов с его участием — «Матрицы», «Билла и Теда» и уже упомянутого «Джона Уика».

Представители киностудий Warner Bros. и Disney, запустивших свои кинематографические вселенные по мотивам комиксов Marvel и DC Comics, захотели вновь попробовать заполучить актера в одну из франшиз о людях со сверхспособностями.

В частности, источники сообщали, что руководство Warner Bros. рассматривало возможное сотрудничество с актером на проектах «Детстроук», «Новые боги» и даже в сиквеле «Константина». Несмотря на то, что к Ривзу не обращались с соответствующим предложением, СМИ узнали, что за него развернулось серьезное противостояние между DC и их конкурентами из Marvel, которые также хотели бы включить его в свой актерский ансамбль.

О желании заполучить Ривза говорил в одном из своих интервью и сам глава Marvel Studios Кевин Файги.

«Мы ведем переговоры с ним практически о каждом фильме, который выпускаем. Я не знаю, когда он присоединится к киновселенной Marvel и присоединится ли вообще, но нам бы очень хотелось, чтобы он нашел способ сделать это», — заявил Файги.

Он также сравнивал Ривза с Джейком Джилленхолом, с которым студия многократно вступала в контакт в связи с планами привлечь его к съемкам того или иного фильма, до тех пор, пока не нашлась «идеальная» для него роль — суперзлодея Мистерио в фильме «Человек-паук: вдали от дома». Он выражал надежду на то, что ситуация с Киану Ривзом найдет аналогичное разрешение.

За то время, что студии боролись за право снять актера в одной из своих франшиз, в сети неоднократно появлялись слухи о возможном появлении Ривза в образе одного из персонажей Marvel, в список которых входили: Росомаха, Нэмор, Мистер Фантастик, Шан Чи, Серебряный Серфер, Адам Уорлок и другие.

В какой-то момент, столь мощное желание поклонников увидеть Ривза в фильме Marvel привело к возникновению предположений, что даже съемки четвертой части «Матрицы» были затеяны Warner Bros. с целью сохранить за собой «права» на любимого миллионами актера.