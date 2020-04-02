«Глупо и страшно грустно»: Адам Шлезингер умер от коронавируса

Лауреат премий «Грэмми» и «Эмми» Адам Шлезингер умер от осложнений, вызванных COVID-19, передает The Rolling Stone со ссылкой на его адвоката. Ему было 52 года.

Неделю назад музыканта госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка. Он несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

31 марта СМИ сообщили, что Шлезингер впал в кому, но его представитель Джейми Герман опроверг информацию.

Реклама

«Он находится на ИВЛ и получает должный уход. Его состояние улучшается и мы настроены оптимистично. Его семья благодарит за всю поддержку и любовь», — рассказал Variety Герман.

Шлезингер — обладатель премии «Грэмми» в категории «Лучший новый артист» и трех наград «Эмми» за композиции к сериалу «Чокнутая бывшая». В 1997 году он был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «То, что ты делаешь» Тома Хэнкса.

«Playtone [продюсерская компания — прим. «Газета.Ru»] не было, если бы не Адам Шлезингер. Не было бы музыки к фильму «То, что ты делаешь», — выразил свои соболезнования Хэнкс. — Глупо. Мы потеряли его из-за Covid-19. Страшно грустно».

Сам Шлезингер в интервью Consequence of Sound назвал музыку к «То, что ты делаешь» — вершиной его карьеры.

«Это настоящее счастье. До «То, что ты делаешь» я не сочинил ничего, что кто-либо знал, — признавался композитор. — Когда вы только начинаете писать музыку, вы мечтаете создать нечто, что будет на слуху у людей».

Слова поддержки близким Шлезингера также направили фронтмент Bleachers Джек Антонофф, комедиантка Кэти Гриффин, музыкант Рик Спрингфилд, писатель Стивен Кинг, губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи и многие другие.

«От участия в Fountains Of Wayne до престижных наград и послужного списка на ТВ, в кино и театрах: миллионы поклонников не дадут соврать — у Шлезингера была по-настоящему взрывная энергия, — написал Мерфи в Twitter. — Грустная, крайне печальная потеря для музыкальной индустрии Нью-Джерси».

В свою очередь комик и ведущий вечернего шоу на CBS Стивен Кольбер поблагодарил Шлезингера за совместную работу.

«Мне так грустно слышать о смерти Адама Шлезингера из-за COVID-19, — написал Кольбер. — От шоу Дэна Карви до специального рождественского выпуска... Он был великим, терпеливым, талантливым, настоящим артистом, с которым мне посчастливилось работать. Покойся с миром».

Шлезингер родился 31 октября 1967 года и вырос в Нью-Джерси. В 1995 году он познакомился в колледже с Крисом Коллингвудом. Вместе они основали группу Fountains Of Wayne и вскоре сочинили первую демозапись. Музыка заинтересовала представителей лейбла Atlantic Records, и в 1996 году они выпустили дебютный альбом «Radiation Vibe». Их вторая пластинка — «Utopia Parkway» была хорошо встречена критиками, но оказалось коммерчески непривлекательной. В 1999 году Atlantic Records разорвал контракт с группой.

Спустя пять лет коллектив представил свой, пожалуй, самый успешный лонгплей «Welcome Interstate Managers». В том же году главный хит альбома — «Stacy's Mom» — удостоился номинации на «Грэмми». Помимо Fountains Of Wayne, Шлезингер являлся участником двух других групп — Ivy и Tinted Windows. Наряду с этим исполнитель сделал блестящую карьеру на телевидении и в кино в качестве композитора.