«Был прекрасным человеком»: актер Константин Доронин найден мертвым

Актер театра и кино Константин Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе Москвы 28 марта, передает сайт kp.ru. Похороны 84-летнего артиста уже состоялись.

По словам жены Доронина, незадолго до кончины он пережил инсульт. Кроме того, у него диагностировали онкологическое заболевание.

«Он был прекрасным человеком, я тоже с ним проработала 40 лет на радио», — цитирует Клару Доронину издание.

Реклама

Актер обрел известность после съемок в фильме «Флаги на башнях» режиссера Абрама Народицкого в 1958 году. Лента основана на одноименной повести писателя Антона Макаренко и рассказывает о детской трудовой колонии. В том же году Доронин окончил Театральное училище им. Щукина. В начале 60-х он поступил на службу в труппу Театра на Таганке.

Согласно СМИ, за всю карьеру Доронин снялся всего в двух картинах. Второй работой актера стала эпизодическая роль в фильме «Год как жизнь» с Андреем Мироновым и Игорем Квашой в главных ролях. До 1963 года он играл в Театре на Таганке. Затем артист работал режиссером программы «Последние известия» Всесоюзного радио, а также создавал передачи на радиостанции «Маяк».

В своих репортажах он освещал праздничные выступления на Красной площади, фестивали молодежи, открытие Вечного огня в 1967 году и Летние Олимпийские игры 1980 года.

Благодаря Доронину каждое воскресенье в эфир выходила радиопередача «По странам и континентам», которая рассказывала о путешествиях и культурах разных народов. Кроме того, он вел программу «Красный. Желтый. Зеленый» для автолюбителей. Доронин был бессменным выпускающим режиссером этих передач. В 2000 году он закончил свою карьеру и отправился на пенсию.

10 марта также стало известно о смерти заслуженного артиста России Владимира Михайловского. Ему было 83 года.

«Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в «Сатириконе», бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек», — говорилось в сообщении на сайте «Сатирикона».

Свои соболезнования в связи со смерть Михайловского выразил художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин.

«Он был прелестный, мягкий, остроумный, веселый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр. <…> Он был из самых последних, кто работал с моим отцом, и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим. Никогда его не забуду и бесконечно благодарен», — цитирует Райкина РИА «Новости».

Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. В разные годы он работал в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, «Сатириконе» и театре «Эрмитаж». Он также известен по ролям в фильмах, сериалах и фильмах-спектаклях «Ликвидация», «Исаев», «Старые друзья» и другим работам.