Улететь из тюрьмы: Ар Келли испугался COVID-19 и хочет домой

Американский певец Ар Келли (полное имя — Роберт Сильвестр Келли), проходящий обвиняемым по нескольким пунктам в деле о сексуальных домогательствах, требует у прокуроров перевести его из изолятора под домашний арест, аргументируя это тем, что во время пандемии коронавируса там находиться небезопасно и он не может подготовиться к суду, пишет TMZ.

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Правоохранители отклонили первоначальное ходатайство Келли на прошлой неделе, поскольку 53-летний обладатель «Грэмми» не находится в группе риска. Они также сказали, что недавняя операция, которую он перенес, не делает его более восприимчивым к вирусу. Также сообщалось, что певец был обеспечен достаточным количеством мыла и чистящих средств.

Однако музыкант настаивает на обратном, опасаясь заражения COVID-19 — в том числе и от других заключенных, с которыми он может контактировать. Федералы, в свою очередь, утверждают, что, согласно проведенным тестам, в чикагской тюрьме, где в настоящий момент находится артист, до сих пор нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Адвокат Келли Стивен Гринберг при этом не согласен с логикой прокуратуры. В новом ходатайстве он говорит, что тюрьма — это питательная среда для вируса, называя заражение и последующее распространение COVID-19 «лишь вопросом времени».

Гринберг также подчеркивает, что его клиент лишен права на подготовку к суду, потому у него нет возможности встречаться лицом к лицу со своими адвокатами, так как из-за пандемии в тюрьме временно запрещены любые встречи. Юрист говорит, что заключенные борются за телефонное время — и им трудно получить его. Келли и его адвокат настаивают на том, что он должен быть освобожден под залог, однако судья пока не вынес решения на этот счет.

В марте прошлого года певец выступил с опровержением всех вменяемых ему преступлений сексуального характера. Исполнитель дал большое интервью телеканалу CBS, в котором заверил, что никогда не насиловал несовершеннолетних: «Это все ложь, слухи. Будь то старые слухи, новые слухи, будущие слухи, это все неправда».

«Зачем бы я стал это делать? Это такая глупость. Просто включите сознание, как глупо было бы мне, человеку, который через многое прошел, держать у себя девочек против воли, не выпускать их, не давать им еды. Я не делал ничего подобного, и я буду бороться за свою жизнь», — произнес музыкант, не сдерживая слез.

Месяцем ранее знаменитый адвокат Майкл Авенатти обвинил Ар Келли в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. В качестве доказательства он предоставил 42-минутное видео эротического содержания, на котором — предположительно — запечатлен певец. Авенатти сообщил, что представляет интересы человека, который предпочитает оставаться неизвестным. Его клиент сотрудничал с музыкантом и часто виделся с героиней данного видео. Видеозапись в настоящее время находится в распоряжении прокурора округа Кук города Чикаго штата Иллинойс Ким Фокс.

«Отвечая на запросы прессы, приложенный текст относится к нашей работе по делу Ар Келли, включая обнаружение новых ключевых видеодоказательств, подтверждающих его вину, — написал адвокат у себя в блоге. — Мы будем продолжать неустанно работать, чтобы этот хищник предстал перед судом».

Юрист отметил, что предполагаемой жертве Келли на момент случившегося было всего 14 лет, что добавило к делу еще более серьезное обвинение в педофилии.