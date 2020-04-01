Удаленный концерт: «Евровидение» пройдет онлайн

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» сообщили на своем сайте о решении провести онлайн-мероприятие, которое должно будет стать заменой состязанию на фоне его вынужденной отмены в связи с мерами по ограничению распространения пандемии коронавируса.

«Eurovision: Europe Shine A Light» не будет иметь соревновательного формата и будет включать в себя 41 номер, а также множество сюрпризов для поклонников и зрителей у экранов. Ведущими шоу выступят Шанталь Янзен и Эдсилия Ромбли, которые вели «Евровидение» в Нидерландах в 1998 году и 2007 году, а также Ян Смит», — говорится в официальном сообщении.

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Представители Европейского вещательного союза также подчеркнули, что планируют объединить всех артистов, планировавших выступить на конкурсе, чтобы исполнить хит «Евровидения-2019» с «объединяющим текстом, который подходит к текущей ситуации, в которой мы оказались». В выступлении примут участие также знаменитые конкурсанты прошлых лет, которые споют популярные песни в «знаковых местах Европы».

«Концерт продлится примерно два часа. В ближайшие недели планируется сообщить больше деталей о составе участников и списке телевещателей, в эфире которых он будет транслироваться. Шоу также можно будет посмотреть в нашем официальном YouTube-канале», — заявили в ЕВС.

Вынужденный переход к новому формату прокомментировал также исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

«К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса «Евровидение». Вместо этого мы планируем объединить Европу 16 мая с помощью уникальной телепередачи в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» этого года, а также членов ЕВС в других странах показать это шоу в своем эфире, чтобы поддержать дух единства и общности», — сказал он.

Официальные представители ЕВС также отдельно подчеркнули, что эта отмена стала первым подобным случаем за все время существования конкурса.

«Мы хотим сделать шоу, которое позволит выступить не только тем артистам, которые должны были появиться в Роттердаме, но также вдохновит тех, кто находится дома, и соединит людей по всей Европе и вне ее в эти трудные времена. Конечно, мы также отметим тех, на кого повлиял коронавирус и тех, кто тяжело работает, чтобы его побороть. Давайте сделаем этот момент в истории «Евровидения» незабываемым», — заявила исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

Руководство Европейского вещательного союза также объявило дни с 10 по 16 мая «Неделей Евровидения» и призвало европейский радиостанции, входящие в союз, посвятить свое эфирное время конкурсантам этого года, а также «богатой истории «Евровидения».

Такое решение организации телевещателей означает, что песня «Uno» участников группы «Little Big», которая была лишена права на участие в конкурсе «Евровидение-2021» все же сможет прозвучать в рамках нового шоу.

«Исполнительный комитет Европейского вещательного союза решил, что в соответствии с правилами «Евровидения» песни этого года не будут допущены до участия в конкурсе в 2021 году. Участвующие в конкурсе телевещатели могут решить, каких исполнителей отправить в 2021 году — отобранных для отмененного конкурса или новых», — сообщали ранее представители ЕВС.