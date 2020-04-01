«Король тигров»: сериал Netflix поможет раскрыть преступление

Шериф округа Хилсборо в штате Флорида возобновил дело об исчезновении мультимиллионера Джека Дональда «Дон» Льюиса после выхода документального сериала Netflix «Король тигров: Убийство, беспредел и безумие», передает The Hollywood Reporter.

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Сериал рассказывает реальную историю Джозефа Мальдонадо-Пассаж по прозвищу Экзотик — владельца крупного частного зоопарка с дикими кошками. Он позиционирует себя как «открытый гей-реднек с пушкой и маллетом», среди его постоянных клиентов — наркобароны и мафиози. Однажды защитница животных Кэрол Баскин пытается закрыть его зоопарк. Вместе с мужем Джеком Льюисом они владели заповедником в Тампе. В 1997 году последний исчез при загадочных обстоятельствах, и его тело так и не нашли.

По версии Экзотика, приговоренного к 22 годам тюрьмы за попытку нанять киллера для Баскин, Льюиса убили и скормили его же диким кошкам.

Органы власти в свою очередь подчеркнули, что на момент расследования не было никаких доказательств в поддержку этого заявления. В 2002 году миллионера официально признали мертвым.

Третий эпизод «Король тигров» посвящен обвинениям Баскин в возможной причастности к убийству своего мужа. По слухам, она использовала мясорубку, чтобы избавиться от тела Льюиса. После выхода документалки зоозащитница выпустила опровержение. Она заявила, что их мясорубка была «маленькой и ручной», поэтому мысль о том, что человеческое тело может пройти через нее, кажется ей «идиотской».

«В серии рассказывается об этом без малейшего приближения к истине. Они даже не связались со мной и не предоставили возможность до публикации отвергнуть эти абсурдные заявления. Им было наплевать на правду. Ложь — приятнее для зрителей», — написала Баскин в блоге BigCatRescue.org.

По словам экоактивистки, в 2015 году съемочная команда «Короля тигров» обратилась к ней, чтобы снять документальный фильм против частных зоопарков и эксплуатации животных. Предполагалось, что проект будет похож на ленту «Черный плавник» («Blackfish») о касатке в водном парке развлечений Орландо, но только про диких кошек. Результат Баскин удивил.

«Они говорили, что фильм расскажет о злоупотреблениях владельцев частных зоопарков, о страданиях и ужасной жизни детенышей диких кошек, — добавила Баскин. — Нет слов о том, как неутешительно видеть, что сериал не только не выполняет ничего из своих обещаний, но преследует лишь единственную цель — быть настолько непристойным и сенсационным, насколько это возможно, чтобы привлечь зрителей».

Недоволен своим упоминанием в сериале и баскетболист Шакил О'Нил, один из посетителей зоопарка. Он поспешил заверить, что не был знаком с ситуацией вокруг исчезновения человека.

«Мы не друзья. Я не знаю его [Экзотика — прим. «Газета.Ru»). Никогда не имел с ним никаких дел. Я понятия не имел, что на самом деле происходит в этом зоопарке», — рассказал О'Нил в интервью подкасту «The Big Podcast With Shaq».

Проект Netflix также столкнулся с критикой со стороны зоозащитников. Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) попросила не привлекать диких животных для съемок, а использовать уже имеющиеся изображения, а также технологии CGI или аниматронику.

«До тех пор, пока настоящие дикие животные будут эксплуатироваться для съемок, никакого прогресса не случится», — заключили представители PETA.

«Король тигров: Убийство, беспредел и безумие» вышел 20 марта. Согласно Rotten Tomatoes, проект получил 97% рейтинга «свежести» у критиков и 94% у зрителей. Это самые высокие показатели среди всех сериалов за последнее время.