«Лишь бы не убивали»: Лолита ответила на вопрос, чей Крым

Певица Лолита Милявская дала интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В связи с запретом на посещение артисткой Украины из-за выступления в Крыму и невозможностью Гордона поехать в Россию они встретились на нейтральной территории.

«Ужасно, что для того, чтобы встретиться, приходится приезжать не в Киев, не в Москву, а в Германию — в Дюссельдорф», — сказал журналист.

Говоря о присоединении Крыма к России, Гордон напомнил Милявской о ее высказываниях в поддержку событий 2014 года. Артистка попыталась уклониться от его вопроса «Почему?» и заявила, что ответит после эфира «на ушко».

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«Во-первых, я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала: «Не важно, какие зеленые человечки бы ни были — главное, чтобы не убивали, — пояснила Лолита. — Когда я в последний раз была на Донбассе, никаких военных там не видела».

По словам певицы, она не имеет позиции о принадлежности Крыма к какой-либо из стран.

«Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: «Мой!». Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей, — сказала Милявская. — Я не политик, я не знаю и принципиально не учу историю, потому что она настолько переписана. Я отстранилась от этой информацию и не знаю, где правда. И для меня важно, чтобы никто не убивал. Люди не хотят воевать — это больная психика хочет воевать.

Украина не сражалась за Крым, но Россия построила там аэропорт, построила хоть одну дорогу. Когда людям хорошо, они говорят: «Ребят, извините, мы не будем за вас голосовать, нам и так хорошо».

Певица призналась, что очень скучает по Львову, потому что там похоронены многие ее близкие, а о Киеве у нее остались не лучшие воспоминания. По словам Милявской, в России ее ни разу не упрекнули за еврейские корни, а в украинской столице часто называли «жидовкой». Отец артистки был евреем по национальности и эмигрировал в Израиль, а мать отказалась от переезда и алиментов.

«Я была записана в школьном журнале по маме — «русская». Из одной школы меня выгнали, потому что «дочери диссидента там не место». Раз в полгода отец присылал посылки с вещами для продажи и подарками. Когда мне перепал красивый ученический пенал, и я с ними приперлась в школу, а тогда был тотальный дефицит, директриса забрала пенал и спрятала в сейф, пришла мама. Потом пришли ФСБ-шники и начали расспрашивать о папе», — вспомнила Милявская.

Дата записи интервью неизвестна, но, судя по высказываниям Лолиты, оно произошло в начале года до широкого распространения коронавируса. Говоря о политических и бизнес-отношениях стран, певица упомянула об эпидемии и заявила, что в Германии люди не носят масок, а в аэропорту никого не проверяют.

«Это бизнес. И вообще мне кажется, перенаселение планеты. Даже та истерия, которая творится с коронавирусом, — сказала Лолита. — И люди ходят без масок, я им специально говорю: «Давайте я вас поцелую». Проблема в том, что что-то запускается — я думаю, что это бизнес».

По словам Милявской, она не была на Украине около четырех лет и очень хочет увидеться с мамой и дочерью.

«Для мамы пересадка в Минске во время полета в Москву невозможна — ей 77 лет, исключен самолет. А поезда Украина пустила в таком отстойном состоянии. В чем виноваты люди, у которых семьи, работа, любовь в России? А им, как свиньям, чуть ли не товарняк подали», — сказала Лолита.

Она также выразила недовольство по поводу того, что элементарно не может отправить матери посылку, и попросила Гордона передать ей сумку с лекарствами и подарками для дочери и отчима. Журналист пообещал выполнить ее просьбу.

В какой-то момент он задался вопросом о том, почему на российском федеральном телевидении на протяжении шести лет постоянно говорят об Украине, и назвал телеведущего Владимира Соловьева «негодяем и подонком». Его собеседница защитила российского журналиста, заявив, что хорошо общается с ним лично, а телевизор не смотрит. На протяжении всего интервью Гордон пытался выпытать у исполнительницы ее мнение по поводу отношений России и Украины, но она отвечала очень аккуратно и несколько раз заявляла, что не является политиком, чтобы обсуждать такие темы.