От Брюса Уиллиса до Хью Джекмана: трейлеры недели

«Безупречный» («Bad Education»)

Комедийная драма «Безупречный» режиссера Кори Финли, которая выйдет на HBO 25 апреля, основана на реальных событиях и обращается к истории Фрэнка Тассоне в исполнении Хью Джекмана, умного и харизматичного директора престижной школы, расположенной в одном из самых состоятельных пригородов Нью-Йорка, где учатся отпрыски лиц с первых обложек глянцевых и деловых журналов. Его выпускники поступают в лучшие университеты мира, а сам директор постоянно появляется на звездных светских раутах. Но однажды вскрываются темные секреты, которые могут положить конец его блестящей репутации.

«Первая ведьма» («The Wretched»)

В центре инди-хоррора «Первая ведьма» — приключения (не особо веселые) тинейджера Бена, который после расставания родителей отправляется вместе с отцом на лето в забытый богом городок, где, как становится понятно позднее, обитает первородное зло. Там он однажды делает неприятное открытие, связанное с домом по соседству, — оказывается, что его обитатели охотятся на детей, впоследствии стирая все следы их существования. Главные роли в фильме исполнили Джон-Пол Ховард, Пайпер Курда и Джеймисон Джонс.

«Рутвуд» («Rootwood»)

«Рутвуд», еще один ужастик, немало напоминает легендарную «Ведьму из Блэр»: студенты, документалки о паранормальных явлениях, бюджетное мокьюментари и вот это все. В ленте Марселя Вальца главные герои, правда, отправляются в лес на поиски чудовища не ради курсовой (с того света) — снимать документальный фильм их нанимает крупный голливудский продюсер, который обещает им славу и успех. Впрочем, учитывая опасность центральной фигуры репортажа, думать о карьерном взлете им будет некогда: куда острее встанет вопрос выживания.

«Хвост тигра» («Tigertail»)

Премьера полнометражного дебюта в качестве режиссера Алана Янга, известного по работе над сценариями сериалов «Парки и зоны отдыха» и «Мастер не на все руки», а также фильма «Мой друг — гей», состоится на Netflix 10 апреля. Драма, охватывающая историю сразу несколько поколений, строится вокруг судьбы рабочего из Тайваня, в поисках лучшей жизни отправляющегося в США вместе с абсолютно чужой ему женщиной, но при этом оставляющего на родине настоящую любовь.

«Survive the Night»

Главные роли в остросюжетном боевике Мэтта Эскандариа исполнили не нуждающийся в представлениях Брюс Уиллис, а также Чад Майкл Мюррэй, классно проявивший себя в «Ривердэйле», где он сыграл лидера секты Эдгара Эверневера. По сюжету экшн-триллера находящимся в непростых отношениях отцу (Уиллис), бывшему шерифу, и сыну (Мюррей), врачу травматологу, приходится объединиться, чтобы спасти собственную семью, которая оказывается в заложниках у бандитов.

«Земля и кровь» («La terre et le sang»)

Еще одна предстоящая премьера Netflix — бельгийско-французский криминальный боевик Жюльена Леклерка — дебютирует 17 апреля. Саид, главный герой ленты, по ходу развития сюжета сталкивается с бандой наркоторговцев, превращая собственную — некогда мирную лесопилку — в настоящее поле кровавой битвы ради спасения дочери.