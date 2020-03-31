«Мало вам этого?» Собака Гуфа покалечила чужого пса

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф (Guf), вновь оказался в центре скандала. На днях он провел в Instagram трансляцию, в рамках которой позволил своему псу покусать соседскую собаку.

Реклама

Выгуливая овчарку по кличке Гуччи за городом, 40-летний музыкант сначала пообещал не отходить от дома более чем на 100 метров, тем самым намекая, что не нарушает связанные с распространением коронавируса предписания по самоизоляции. После того, как его пес приметил других собак и рванул к ним, артист с трудом сдержал питомца на поводке. Впоследствии Гуф, впрочем, спросил у подписчиков, не хотят ли те, чтобы он отпустил Гуччи, и в итоге все-таки позволил псу вцепиться в соседскую собаку.

В ходе самой стычки Долматов местами пытался заставить Гуччи прекратить начатое, но при этом с энтузиазмом комментировал происходящее на его глазах — в частности, фразами «that's my dog» («это моя собака») и «кто здесь, на районе кто-то появился?»

Спустя некоторое время в драку вмешались хозяева пострадавшей от пса Гуфа собаки, и музыкант решил уточнить у них: «Что, мало? Мало вам этого? Вы отпускаете [собаку] без поводка?» Те оправдались, что их питомец убежал. Позднее рэпер также уточнил, что у соседского пса «ран [дофига]», тогда как Гуччи в стычке травм не получил.

«Они долго, минут 20, грызлись», — сказал рэпер.

Комментируя резонансную трансляцию Гуфа, зоозащитники из общественной организации «Зооправо» назвали поступок музыканта «очень плохим», предположив, что во время инцидента артист находился в состоянии наркотического опьянения.

«Слушай, Гуф, это поступок некрутого парня, — написали они в Instagram. — Ты обдолбался просто — или считаешь это нормой? Это очень плохой поступок, подлый, низкий, фу».

Кроме того, они заявили, что хотят привлечь рэпера к ответственности: «Пишем заявления на Алешу Долматова и просим привлечь эту «звезду» к уголовной, административной ответственности».

Ранее в январе Гуф, находясь на отдыхе в Таиланде, эмоционально вызвал на бой бронзового призера Олимпийский игр по дзюдо и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова, отдыхавшего там же. В ходе очередной трансляции в Instagram Алексей также обвинил спортсмена в разрушении своей семьи.

«Я жду, чтобы куда-то в эту область подъехал Дмитрий Носов. Не знаю, депутат он, не депутат Государственной думы, но вот сюда чтобы он подъехал — чтобы он понял, где я нахожусь. И мне [все равно] на этого Носова. Ждите шок-контент и смотрите до конца», — заявил рэпер, снимая окрестности своей виллы.

Обратился Гуф тогда и к самому Носову: «Дмитрий Носов, это я тебе говорю — Леша Долматов. Я тебя жду там, где я тебя жду. И ты меня найди сам, понял? Я тебя встречу так, как я тебя встречу. Ты на моей земле сейчас. <...> У меня семья из-за тебя разрушилась. Попадись ты мне на глаза, я тебя [изнасилую]. Или [проваливай] в свою Москву, рассчитаемся там. Будь ты депутат, не депутат».

Сам Носов при этом отреагировал на речь Гуфа достаточно сдержанно. «Наркоман Гуф опять «наширялся» и чего-то хочет. Но я не реагирую на «вызовы» наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела. Мужчина стоит столько, сколько весит его слово. Любой желающий может приехать ко мне на тренировку и продемонстрировать свои способности», — написал он в социальных сетях.

Уже вернувшись в Москву, Долматов еще раз обратился к Дмитрию посредством трансляции в Instagram и снова пригласил Носова на встречу. Он предположил, что тот не случайно оказался на Пхукете в одно время с ним.

«Дмитрий Носов, привези травки мне домой, а? — попросил Гуф. — Дети смотрят? Извините, дети».