«Никогда так не болела»: Собчак заподозрила у себя COVID-19

Телеведущая Ксения Собчак провела в Instagram онлайн-эфир вместе с супругом, художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым, в ходе которого поделилась своим предположением, что уже успела переболеть коронавирусом.

«Свою теорию хочу вам рассказать. Я, например, считаю, что я уже давно переболела коронавирусом, поэтому меня никакая зараза не берет. Я в ноябре, муж свидетель, страшно заболела, никогда так не болела — кашель, неделями лежу дома, температура, которую я не могу сбить. У меня был диагноз «атипичная пневмония». Какие-то антибиотики мне выписали», — уточнила она.

Телеведущая также рассказала и об осложнениях на голос, который она на время потеряла из-за осложнений, вызванных болезнью.

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«Это были прекрасные дни», — сделал замечание ее муж.

Собчак сообщила, что в тот период у нее были запланированы съемки, для участия в которых ей пришлось обратиться к услугам фониатора и проходить через специальные процедуры, чтобы восстановить работу голосовых связок.

«Мне какой-то адреналин через трубочку туда закапывали. У меня был эфир «Прожарки», я подготовила какую-то речь, шутки и так далее, а я звоню и не могу вообще разговаривать. Какая «Прожарка»? «Вы будете прожаривать больного человека? Будет стыдно», — поделилась она своими ощущениями.

Богомолов в свою очередь отметил, что «никогда не видел Ксению такой слабой, беззащитной и несчастной».

«Мне кажется, это все уже со мной случилось, и мне интересно, раз у нас прямой эфир, много человек подключено — может быть, у вас было что-то похожее? Есть такие люди, которые это чувствовали», — обратилась она к своим подписчикам.

Ее муж пояснил, что мнение, будто большое количество случаев заражения пневмонией зимой были связаны с распространением коронавируса, остается лишь «версией».

«Но знающие люди одновременно говорят, что это не был коронавирус, что это была вирусная пневмония, и нынешняя инфекция не имеет отношения к тем пневмониям, которые переживали люди», — заявил он.

Собчак добавила, что также знает версию, заключающуюся в том, что «китайцы нас всех надули».

«Я живу в этом ощущении, что я уже переболела и теперь я «в домике», — сказала она.

Богомолов подчеркнул, что его супруга все равно тщательно соблюдает все меры предосторожности — и дома, и на работе.

«Ходит в масках, санитайзеры по всему дому. Действительно, обязана ездить на работу, на Первый канал, чтоб нас всех радовать, информировать, чтобы все мы знали, что происходит в стране, но при это соблюдаются все меры. А мне строго-настрого сказано не выходить из дома», — обратил он внимание.

Собчак также возмутилась «толпами людей, которые вместо того, чтобы мирно сидеть дома, вышли на пикники», и пообещала сделать эфир, посвященный этой проблеме:

«Какими надо быть вообще людьми, какое количество мозга должно быть, чтобы устраивать? Я лично видела такие флаеры: «Приходи, последняя вечеринка в твоей жизни». Причем все это в центре, на Патриках, тусовки, народ гуляет. Как люди не понимают вообще, что они творят? Я не могу понять, как вообще это возможно. В разгар всей этой фигни устроить «Последнюю вечеринку».

Отвечая на ее вопрос, Богомолов объяснил подобное поведение «человеческой глупостью».