«Убивая Еву», «Банды Лондона» и еще 13 сериалов апреля

С 3 апреля на Amazon Prime Video
Адаптация научно-фантастической то ли книги, то ли артбука шведского художника Саймона Столенхага (можно купить на русском). Сериал расскажет о городке, который стоит над огромным ускорителем частиц под названием «Петля». Это машина, призванная помочь в исследовании мироздания. В «Байках из петли» снялись Ребекка Холл («Город воров», «Престиж») и Джонатан Прайс («Бразилия», «Два папы»), а также звезда «13 причин почему» Тайлер Барнхардт. Композитор — минималист Филип Гласс.
С 3 апреля на Apple TV+
Художественный сериал, основанный на жизни 13-летней Хильды Лишак — репортерки, которая с раннего детства занимается журналистскими расследованиями (она ведет собственную онлайн-газету Orange Street News). По сюжету маленькая Хильда (Бруклин Принс) вместе с родителями переезжает из Бруклина в провинциальный городок, где родился ее отец (Джим Стерджесс; «Двадцать одно», «Через Вселенную»). Девочка начинает расследовать таинственное исчезновение его друга, которое произошло много лет назад.
С 13 апреля на Spectrum
Мистическая драма, замешанная на южной готике. Йейтс Форсайт (Джош Хартнетт; «Черный ястреб», «Страшные сказки») возвращается в родной городок в штате Миссиссипи вместе со своей женой Фрэнсис (Бриджет Риган; «Джон Уик»). Мрачные секреты прошлого не заставляют себя ждать.
С 13 апреля на BBC America и в «Амедиатеке»
Третий выпуск смертельных кошек-мышек наемной киллерши Вилланель (Джоди Комер) и сотрудницы MI5 Евы Поластри (Сандра О) за авторством гениальной сценаристки Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). Шоураннершей нового сезона выступила Сюзанна Хиткот, до этого занимавшаяся проектами «Видеть» и «Бойтесь ходячих мертвецов».
С 15 апреля на Netflix
Приключенческая драма про группу тинейджеров, которые называют себя «Запасниками» и ищут пропавшего отца своего лидера. В процессе ребята натыкаются на настоящую карту сокровищ. Место действия — побережье Северной Каролины. Именно на этой территории находилась «исчезнувшая колония» Роанок. Воды вдоль Внешних отмелей известны своей переменчивостью, которая стала причиной многих кораблекрушений. Из-за этой особенности (с подачи Александра Гамильтона) регион стали называть «кладбищем Атлантики».6 «Чем мы заняты в тени» («What We Do in the Shadows») — 2 сезон
С 15 апреля на FX / с 16 апреля на Hulu
Продолжение сериального спин-оффа культового мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента про сожительствующих вампиров.
С 20 апреля на Netflix
Новый анимационный проект создателя «Времени приключений» Пендлтона Уорда — на этот раз совершенно не детский и, кажется, еще более психоделичный. В центре сюжета — подкастер Клэнси, который живет в мире, чьи жители научились создавать симуляции целых вселенных, чтобы заимствовать оттуда технологии и ресурсы (да, похожее было в «Рике и Морти»).
С 23 апреля на Sky Atlantic и Cinemax
Криминальная экшн-драма про британскую мафию. Автор — режиссер «Рейдов» и «Апостола» Гарет Эванс. Главную роль исполнил Джо Коул из «Острых козырьков». Его герой мстит за смерть своего отца — главаря преступной организации.
С 23 апреля на Netflix
Новое воплощение культовой киберпанк-манги Масамунэ Сиро «Призрак в доспехах» — на этот раз трехмерное. В режиссерское кресло вернулся создатель предыдущей сериальной адаптации (без приставки «2045») Кэндзи Камияма. На этот раз обошлось без песни Ориги на опенинге, но зато ведущим дизайнером выступил художник Илья Кувшинов (так что русский след сохранился).
С 24 апреля на Apple TV+
Мини-сериал по бестселлеру Уильяма Лэндея, опубликованному в 2012 году, — про помощника окружного прокурора Энди Барбера, чьего 14-летнего сына обвиняют в убийстве одноклассника. В проекте снялись Крис Эванс («Первый мститель»), Мишель Докери («Аббатство Даунтон», «Джентльмены»), Джейден Мартелл («Оно») и Дж. К. Симмонс («Одержимость»).
С 24 апреля на Netflix
Второй выпуск бенефисного шоу комика Рики Джервейса про мужчину, чья жена скончалась от рака груди.
С 27 апреля на Showtime и в «Амедиатеке»
Спин-офф завершившегося три года назад фэнтезийного хоррора, который придумал сценарист «Гладиатора и «Авиатора» Джон Логан и спродюсировал Сэм Мендес. Действие разворачивается спустя 40 лет после событий оригинала, вместо викторианского Лондона — Лос-Анджелес времен «золотого века» Голливуда, вместо персонажей британской и ирландской литературы — герои мексикано-американского фольклора. Главный герой — детектив мексиканского происхождения Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто; «Оно» Дэвида Роберта Митчелла), которому поручают расследование жестокого убийства. На пути ему встретятся демонесса Магда (Натали Дормер; «Игра престолов») и радиопроповедница сестра Молли (Керри Бише; «Операция «Арго»).
С 28 апреля на HBO и в «Амедиатеке»
Экранизация романа Уолли Лэмба, получившего статус бестселлера The New York Times в 1998 году. 40-летний маляр Доминик Бердси (Марк Руффало) узнает, что с его братом-близнецом Томасом (тоже Руффало), страдающим от параноидальной шизофрении, произошел инцидент, из-за чего тот оказался искалечен. Мужчина начинает выхаживать брата, а параллельно вспоминает всю историю их взаимоотношений. Сценаристом и режиссером мини-сериала выступил Дерек Сиенфрэнс, автор неонуара «Место под соснами» и драмы «Валентинка».
С 30 апреля на Netflix
Тайваньский детективный триллер про судмедэксперта с синдромом Аспергера, который подозревает, что его дочь каким-то образом связана с серией страшных убийств.
С 30 апреля на Netflix
Немецкая остросюжетная драма про студентку Мию (Луна Ведлер; «Так близко к горизонту»), которая втирается в доверие к известной профессорше Танье Лоренц (Джессика Шварц; «Парфюмер: История одного убийцы»), поскольку подозревает, что та имеет отношение к смерти ее брата. В процессе героиня узнает о незаконно проводящихся генетических экспериментах.