«Мировой авторитет»: умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

В возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий. Об этом сообщили в министерстве культуры Польши. В ведомстве также отметили, что Пендерецкий скончался «после продолжительной и тяжелой болезни». Точные причины его смерти на данный момент не раскрываются.

«После продолжительной и тяжелой болезни скончался Кшиштоф Пендерецкий — один из величайших польских музыкантов, мировой авторитет в области классической музыки», — было сказано в сообщении минкультуры Польши, опубликованном в Твиттере.

Комментируя трагическое известие, в Лондонском филармоническом оркестре вспомнили о длительном сотрудничестве с музыкантом. «Печальные новости пришли сегодня утром из Кракова, где у себя дома в возрасте 86 лет скончался польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. У нас с ним сложились длительные и близкие отношения — как с композитором, так и дирижером, произведения которого регулярно звучали на концертах», — заявили представители оркестра.

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В свою очередь композитор из Северной Ирландии Ханна Пил в своем твиттере назвала Пендерецкого «невероятным композитором, музыкантом педагогом и дирижером». «Покойтесь с миром», — добавила она.

Кшиштоф Пендерецкий родился 23 ноября 1933 года в Польше — в городе Дембица. Музыке он обучался с самого раннего детства, постигая азы игры на скрипке, а также фортепиано. В юношестве — уже после окончания Второй мировой войны — он играл в городском духовом оркестре Дембицы, а немногим позднее, обучаясь в гимназии, создал свой собственный оркестр, заняв там позиции скрипача и дирижера. Принято считать, что большое влияние на молодого Пендерецкого оказался великий русский композитор Игорь Стравинский.

Первый успех к музыканту (именно как к композитору) пришел в конце 1950-х годов, когда он победил на всепольском композиторском конкурсе, который проводился под эгидой Союза польских композиторов. Спустя еще несколько лет он добился и всемирной известности в статусе одного из важнейших представителей восточноевропейского музыкального авангарда, часто принимая участия в крупных фестивалях международной музыки в Европе.

В 1970-х Пендерецкий начал активно выступать как дирижер, а также занял пост ректора Краковской консерватории. Обывателям музыкант известен как композитор, чьи работы звучат во многих популярных фильмах.

В их числе «Люблю тебя, люблю» Алена Рене, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Внутренняя империя» Дэвида Линча, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, «Моонзунд» Александра Муратова, а также культовое «Сияние» Стэнли Кубрика, главную роль в котором исполнил Джек Николсон, и сериалы «Секретные материалы», «Твин Пикс». На счету музыканта также множество почетных наград, включая несколько «Грэмми».

Согласно порталу classicfm.com, у Пендерецкого остались трое детей, а также супруга Эльжбета, с которой он состоял в браке более 50 лет: поженились они еще в 1965 году.