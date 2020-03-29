Отмены и переносы: COVID-19 против летних фестивалей

Ситуация с развитием эпидемии коронавируса в России остается неопределенной. Одни вирусологи считают, что из-за медленного распространения COVID-19 в нашей стране пик заболеваемости наступит примерно через месяц и быстро пойдет на спад, а другие пророчат продление карантина до конца лета.

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В связи с эпидемией коронавируса были отменены или перенесены мероприятия, запланированные на весну и первую половину лета — «Евровидение», Каннский кинофестиваль, Московский международный кинофестиваль, мировые релизы фильмов, театральные премьеры, концерты и крупнейшие спортивные события. «Газета.Ru» рассказывает о том, как мировая проблема коснется российских музыкальных фестивалей, запланированных на это лето.

На сайте фестиваля «Усадьба Jazz» до сих пор не поменялись даты проведения — 30-31 мая в Москве и 27 июня в Санкт-Петербурге. От беседы с журналистами организаторы мероприятия отказались, но объяснили ситуацию в официальной группе «Вконтакте».

«Заверяем вас: наша команда пристально следит за ситуацией в мире и делает все возможное, чтоб фестиваль состоялся! К сожалению, не все в сложившейся ситуации зависит от нас. Но мы стараемся быть готовыми к любому развитию событий и ищем оптимальные варианты проведения «Усадьбы Jazz»!» — написали продюсеры фестиваля 23 марта и попросили зрителей не спешить сдавать билеты.

О предполагаемой судьбе крупного опен-эйра «Дикая мята», запланированного на 19-21 июня, «Газете.Ru» рассказал генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«Мы — как организаторы «Дикой мяты» — ожидаем, что к моменту проведения фестиваля карантин и отмены мероприятий закончатся. Впереди более трех месяцев, и я надеюсь, за это время ситуация с пандемией сойдет на нет», — выразил свое мнение Клюкин.

В случае необходимости переноса фестиваля организаторы смогут выбрать любую удобную дату, потому что поле для его проведения находится у них в собственности. Тем не менее, по словам продюсера, утвержденный еще до Нового года лайн-ап мероприятия остается прежним.

«Мы продолжаем каждую неделю анонсировать новых артистов и работаем над инфраструктурой фестиваля. Западные артисты, которые должны выступить у нас в этом году, заинтересованы в том, чтобы приехать к нам. Пока ни один из них своего решения не изменил», — отметил Клюкин.

Отвечая на вопрос о возможной помощи государства в проведении летних фестивалей, он упомянул временное ограничение на возврат билетов и объяснил возможные финансовые трудности организаторов.

«Как делается фестиваль? Мы продаем, например, 1000 билетов на 4 млн рублей. На эти 4 млн мы «покупаем» артиста. Анонсируем его, продаем следующие 1000 билетов, договариваемся со следующим артистом и так далее. Те все деньги в предоплатах у артистов, которые планируют выступить и выступят, но общая истерика может создать прецедент легкой паники и зрители могут начать сдавать билеты. Как в этой ситуации организаторам возвращать деньги зрителям? Откуда их брать?» — рассказал продюсер, добавив, что на данный момент ни один зритель не сдал билет на «Дикую мяту».

Также он упомянул неизбежный переход многих сфер жизни в интернет: работа и обучение многих людей осуществляется дистанционно, а онлайн-платформы проводят трансляции концертов и спектаклей. Поэтому, по мнению Клюкина, возрастет число желающих посмотреть фестиваль через онлайн-эфиры.

«Летом, если ситуация с коронавирусом пойдет по плохому сценарию, мы организуем онлайн-трансляции концертов из парка. Сейчас там строится специальная студия.

Человечество перемещается в сеть естественным путем, а коронавирус ускорил этот процесс», — считает Клюкин.

Организаторы фестиваля Park Live, запланированного на середину июля в Москве, пока что не дают комментариев журналистам и не меняют даты проведения на официальном сайте. В соцсетях музыкального события, на котором должны выступить Sum41, Deftones, Placebo, My Chemical Romance и другие, регулярно появляются посты об артистах, но информации о возможной отмене мероприятия нет.

На странице фестиваля «Пикник «Афиши» в Facebook вместо анонса, с которым решили повременить, был опубликован прошлогодний видеоотчет. Тем не менее — вероятность проведения мероприятия, запланированного на 8 августа в парке Коломенское, намного выше, чем у некоторых конкурентов. Директор «Пикника Афиши» Дарья Шульга написала на своей странице в Facebook, что сотрудники фестиваля «никуда не пропали» и активно работают над его подготовкой.

По мнению директора фестиваля электронной музыки и архитектуры Signal Сергея Фадеева, ограничительные меры не «доживут» до 20-23 августа. Поэтому подготовка мероприятия идет в штатном режиме.

«С теми артистами, которые уже подтверждены, никаких вопросов не возникает, тот букинг, который сейчас в процессе переговоров, идет в нормальном режиме», — сказал Фадеев в комментарии «Би-би-си».

Основатель и продюсер фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк не спешит переносить мероприятие, запланированное на начало июля. Вместе с тем он отмечает резкий спад спроса на билеты в связи с неизвестной продолжительностью мер борьбы с пандемией.

«В последнее время мы продаем очень мало — буквально по несколько билетов в день, минимум на 50% упали продажи по сравнению с тем, что было три недели назад, — сказал он в комментарии Business FM. — Но у нас в этом году будет Земфира — она выступает этим летом всего на трех фестивалях, на нее едут люди из других городов. Поэтому, если сравнивать с прошлым годом, в этом у нас продажи лучше, потому что такой артист».

По словам исполнительного директора фестиваля «Доброфест» Николая Сорокина, темпы продаж билетов сильно упали, но это не отражается на подготовке к мероприятию, запланированному на 9-12 июля.

«Мы готовимся, как ни в чем не бывало, стараемся наших фанатов поддерживать, у нас возвратов билетов пока не было», — сказал Сорокин.

В свою очередь московский фестиваль «Боль», который запланирован на начало июля, прошел 25 марта в режиме онлайн-трансляции (но не вместо «живого» мероприятия, которое до сих пор не отменено) — в альтернативном 12-часовом стрим-марафоне «Карантин — это боль» участвовали «Хадн дадн», Шарлот, «Интурист», «Деревянные киты», «Спасибо», «Казускома» и другие.

Согласно сайту фестиваля Fox Rock Fest, который должен был стартовать 12-13 июня под Липецком, мероприятие переносится на неопределенный срок. Соучредитель компании Roof Music Group Александр Гамаюнов заявил, что начало фестиваля концертов на крыше Roof Fest с участием Полины Гагариной и «Би-2» переносится с конца мая на июль.

В настоящее время количество зараженных коронавирусом в России, согласно официальным данным, превышает 1500 человек. Уже восемь наших соотечественников скончались от COVID-19, а 64 заболевшим удалось вылечиться. Для борьбы с распространением вируса власти закрывают государственные границы России, перевели детей на домашнее обучение и объявили, что с 28 марта в стране стартует нерабочая неделя, которую гражданам необходимо провести дома.

Но судя по шашлыкам в парках во время внеплановых каникул, массовым прогулкам и походам по магазинам, не все люди понимают серьезности эпидемии. Вирусологи призывают россиян не забывать, что несколько недель назад пренебрежительное отношение к коронавирусу наблюдалось в Италии, где сейчас количество жертв эпидемии превышает 10 тыс. человек.