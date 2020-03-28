«Леву вернули»: жена сообщила о состоянии Лещенко

Супруга народного артиста РСФСР Льва Лещенко Ирина сообщила, что госпитализированного с коронавирусом исполнителя перевели из реанимации, рассказал композитор и продюсер Игорь Крутой «Московскому комсомольцу».

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала она в SMS-сообщении.

Крутой также резко высказался в адрес телеведущей Ксении Собчак, которая в своем Telegram-канале рассказывала о «переполохе» в шоу-бизнесе из-за участия зараженного Лещенко в праздновании дня рождения сестры Крутого Аллы.

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«Получается теперь, что этот день рождения разделил всех нас на тот мир и этот, в котором мы сейчас живем. Собчак раструбила, что все поперезаражались. Подняла шум на весь мир, чтобы прославиться еще и на этом? Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно», — заявил он.

Согласно СМИ, на мероприятии, которое певец посетил после возвращения с гастролей из Америки и Канады, присутствовали Ирина Аллегрова, Алсу, Николай Басков, Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.

«Она хочет сделать из себя программу «Время»? У нее это не получится. Пусть лучше думает, как повышать обвальные рейтинги своей собственной программы...», — добавил композитор.

Крутой выразил уверенность в том, что ведущая «отыгралась», так как не была приглашена на этот праздник.

«С тех пор прошло уже две недели и, слава Богу, никого, вроде бы, ничего не коснулось, ни у кого нет проблем, поэтому я не склонен к каким-то паническим настроениям», — с облегчением отметил он.

Композитор также поделился подробностями того, что происходило с Лещенко после гастролей в США.

«Лева был в Америке, потом перелетел во Францию, где-то что-то подхватил, прилетел и пришел на день рождения. Когда пришел, сразу сказал: «Игорь, ты извини, не смогу долго быть, потому что плохо себя чувствую». Побыл час и уехал», — рассказал Крутой.

Кроме того, он прокомментировал госпитализацию с подозрением на коронавирус певца Игоря Николаева, возможной причиной которого называют контакт с Лещенко.

«Сказать, что именно он заразил Николаева, я не могу. Игорь сам был в туре до этого целый месяц. Тем более, что у Николаева нет окончательного диагноза, у него пока просто пневмония, в отличие от Левы…» — отметил композитор.

О своем ужасе после посещения вечеринки с участием Лещенко и последующей госпитализации народного артиста рассказал его коллега Олег Газманов, комментируя кадры с мероприятия.

«Я смотрю на эти кадры с ужасом, потому что — как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись, — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время друг Лещенко юморист Владимир Винокур выразил недоумение в связи с выбором певца как источника заражения на прошедшем празднике.

«При чем тут Лева? Там половина гостей была из-за границы!», – пояснил он свою позицию.

Помимо возмущения фактом распространения обвинений в адрес Лещенко и заявлений Ксении Собчак, Винокур также удивился тому, что главный врач больницы в Коммунарке, куда был госпитализирован его друг, обнародовал его диагноз.

«Это же врачебная тайна!» — подчеркнул юморист.