Изобрел «лекарство» от COVID-19: актер задержан за мошенничество

Сотрудники ФБР задержали американского актера Кита Лоуренса Миддлбрука в Калифорнии по обвинению в мошенничестве. Исполнитель ролей второго плана в фильмах «Тор», «Железный человек 2» и «Человек, который изменил все» утверждал, что лично разработал «запатентованное лекарство» от COVID-19, передает The Hollywood Reporter. Однако в настоящее время не существует ни лечения нового типа коронавируса, ни вакцины для его предотвращения.

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Во время подготовки операции по поимке мошенника агент ФБР представился потенциальным инвестором и попросил актера рассказать о его изобретении.

«Я разработал лекарство от коронавируса COVID-19. Пациент из Лос-Анджелеса, получивший положительный результат на коронавирус, выздоровел через 51 час после моей инъекции», — написал Миддлбрук.

В том же текстовом сообщении, цитируемом федеральными властями, актер рассказал о возможной выгоде от вложения в компанию Quantum Prevention CV, которая занимается производством изобретенных им препаратов.

«Инвесторы, которые приходят в дело с минимальным вкладом в размере $1 млн, в будущем смогут получить $200-300 млн», — пообещал Миддлбрук.

Также он публиковал в YouTube и Instagram рекламные видеозаписи с описанием изобретенных им чудодейственных препаратов. Некоторые ролики набрали до миллиона просмотров. По словам Миддлбрука, одним из инвесторов его компании является бывший баскетболист Мэджик Джонсон. Однако, согласно данным следователей, сам Джонсон даже не подозревал, что является «инвестором» неизвестной фирмы.

Мошенника арестовали, когда он передавал оперативнику таблетки, якобы помогающие вылечиться от COVID-19. В скором времени Миддлбрук предстанет перед окружным судом в Лос-Анджелесе для вынесения приговора. Если актера признают виновным в мошенничестве и незаконном распространении неизвестных препаратов, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокурор Ник Ханна, комментируя уголовное дело против Миддлбрука, призвал общественность не доверять непроверенным распространителям медикаментов.

«В эти тяжелые времена подобные мошенники используют откровенную ложь, чтобы нажиться на наших страхах и слабостях, — говорится в официальном заявлении Ханны. — Хоть это, может быть, и первое федеральное уголовное дело в стране, вызванное пандемией, оно, конечно, не будет последним».

Прокурор посоветовал американцам быть крайне осторожными в отношении подозрительных медицинских препаратов и ложных обещаний огромной прибыли за счет вложений в неизвестные продукты.

«А тем, кто придумывает эти схемы, должно быть известно, что федеральные власти действуют для защиты всех американцев. И мы будем настойчиво выступать против всех, кто пытается обмануть общественность в это критическое время», — заключил Ханна.

В связи с уголовным делом против Миддлбрука была удалена его страница в Instagram с 2,5 млн подписчиков, а хэштег #keithmiddlebrook стал недоступен из-за «жалоб на то, что некоторый контент может не соответствовать политике руководства сообщества Instagram». Однако YouTube-канал актера с некоторыми видеозаписями о коронавирусе до сих пор функционирует.

Между тем США обошли Китай и Италию по числу случаев коронавируса. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики, в США насчитывается уже более 82,4 тыс. случаев заболеваний против 81,8 тыс. в Китае и 80,5 тыс. в Италии. По словам американского президента Дональда Трампа, такие показатели объясняются хорошей системой тестирования.