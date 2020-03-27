Была угроза жизни: лидер Rammstein госпитализирован

Солист Rammstein Тилль Линдеманн инфицирован коронавирусом, сообщает немецкое издание Bild. На прошлой неделе по возвращении в Берлин после московского концерта музыкант был экстренно госпитализирован с пневмонией и высокой температурой.

По данным издания, в настоящее время певец находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина. Сейчас его состояние стабилизировалось, и угрозы для жизни больше нет. Газета не сообщает, когда именно у музыканта появились симптомы заболевания.

Напомним, что дуэт Lindemann со 2 марта находился в российском туре, выступив в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Москве. Из-за вспышки COVID-19 организаторы были вынуждены отменить три последних концерта тура: в Перми, Казани и Воронеже.

Реклама

Известие о болезни немецкого рокера вызвало тревожную реакцию в СМИ и соцсетях о состоянии здоровья соотечественников, контактировавших с артистом во время его гастролей по России, а также его предполагаемой девушки поп-певицы Светланы Лободы.

«Кто-нибудь, напишите, что Лобода в порядке», — оставил комментарий пользователь Instagram под одной из последних публикаций музыканта.

Подпитываемые самими артистами слухи об их отношениях ходят уже более двух лет, однако прямых подтверждений тому пока не было. Также предполагается, что Линдеманн является отцом младшей дочери певицы — Тильды.

В начале марта Лобода выложила в Instagram коллаж, на котором изображена она и Линдеманн. На обоих артистах надет один и тот же розовый полушубок — немец выступал в нем на одном из концертов, а украинка позировала после своего шоу.

«Зажги сегодня, дорогой», — написала она под фото на немецком языке, вероятно, посвятив пост киевскому концерту Линдеманна, который состоялся в тот день. Стоит отметить, что Лобода закрыла для подписчиков возможность комментировать эту публикацию.

В середине февраля на одном из порносайтов был опубликован клип на песню «Till the End» нового коллектива Линдеманна, название которого представляет собой русское нецензурное выражение. Вскоре после этого на Telegram-канале «Двач» появились ссылки на аккаунты в соцсетях российских девушек, снявшихся в видео.

«Тем временем Тилль Линдеманн, фронтмен и вокалист таких групп, как Rammstein и Lindemann, запилил еще один сайд-проект под названием Na ***, но самое интересное заключается в том, что клип для первого трека был снят в Питере, в жанре хоррор-порно, а снялись в нем, как обычно, наши русские «Наташки», — гласила публикация.

По сюжету клипа, группа обнаженных девушек в белых масках занимаются сексом друг с другом и с Линдеманном в номерах роскошного отеля. Впоследствии девушки подверглись серьезной травле в сети, включавшей угрозы расправы. Многие из них удалили свои блоги.

Ранее аналогичная ситуация сложилась вокруг клипа на песню «Рlatz eins» группы Lindemann, на съемки которого также были приглашены россиянки. В самом видео немецкий рокер выступил в роли преступника, похищающего молодых девушек. Существует две версии клипа: цензурированная и полная, также содержащая сексуальные сцены.