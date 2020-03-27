«Мы все люди»: у Николаева подозрение на коронавирус

Вечером 26 марта в СМИ появилась информация о том, что народный артист России Игорь Николаев был доставлен в инфекционную больницу в Коммунарке с предварительным положительным анализом на коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

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Одной из первых на данные сообщения отреагировала певица Наташа Королева, бывшая супруга композитора. Исполнительница призналась, что не знает о текущем состоянии 60-летнего Николаева, а также посоветовала представителям прессы «перепроверять» информацию подобного толка. «Честно говоря, я не в курсе такой информации. Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, а не то, что ходят слухи…» — цитирует ее «360».

Немногим позднее слова поддержки Николаеву высказал комментатор Дмитрий Губерниев. «Еще и подозрение у Игоря Николаева! Усы мои, держитесь!» — написал он в своем Telegram-канале.

Уже в ночь на 27 марта сведения о подозрении на коронавирус у Николаева подтвердила его помощница Юлия. По ее словам, музыкант сдал анализ на COVID-19, результаты которого станут известны позднее. Говоря о состоянии композитора, она заявила: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем».

Наконец, утром 27 марта в сети появились слухи, что Николаеву была диагностирована очаговая пневмония, а врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. «Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней», — уточнял источник.

Ранее коронавирус был выявлен у другого народного артиста страны — 78-летнего Льва Лещенко. О попадании певца и его супруги Ирины в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус СМИ стало известно еще 24 марта, а спустя несколько дней диагноз исполнителя подтвердил главный врач медучреждения Денис Проценко.

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост, — заявил главврач у себя в Facebook. — [Он] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии».

По словам Проценко, в первые сутки после поступления состояние Лещенко ухудшилось, однако позднее его удалось стабилизировать. «В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде. Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — заключил главврач.

На фоне тревожных сведений о Лещенко СМИ вспомнили, что незадолго до госпитализации народный артист участвовал в съемках шоу Андрея Малахова. Отмечалось, что в студии вместе с певцом находились поэтесса Лариса Рубальская, юморист Геннадий Хазанов, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и певица Екатерина Шаврина.

Сам Хазанов при этом заявил «Газете.Ru», что не собирается сдавать тест на коронавирус после контакта с Лещенко. «Нет, не планирую тест сдавать. Заразиться тоже не боюсь, потому что уже много времени прошло», — пояснил артист.

Помимо Лещенко, коронавирус диагностировали также у писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), проживающего в Великобритании.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью, — сообщил он в социальных сетях. — Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями».

Вместе с тем автор выразил мнение, что страх перед COVID-19 «гораздо страшнее самого коронавируса». «Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — уточнил 63-летний писатель.