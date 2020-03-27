Плейлист недели: Дуа Липа, Боб Дилан и Pharaoh

Дуа Липа — «Physical»

На новом альбоме «Future Nostalgia» Дуа Липа путешествует по жанрам 80-х, воспевает любовь к INXS (это их гитарная партия звучит в песне «Broke My Heart»), Принсу, Outkast и No Doubt. «Звучит как дикое смешение стилей, но именно в этом направлении мне и хочется сейчас двигаться», — рассказала о релизе сама певица. С большой вероятностью работу назовут главной в поп-музыке в 2020 году, так что слушайте скорее.

Николас Джаар — «Gocce»

Электронщик Николас Джаар и композитор Патрик Хиггинс представили постапокалиптическую пластинку «Cenizas»: и как бы первый ни прятался под хаус- и хип-хоп-семплами, выступая под моникером Against All Logic, эмбиент — это то, что от него всегда ждут с особым трепетом. Джазовое фортепиано, много текстурных шумов и искаженных звуков — новая классическая музыка звучит примерно так.

Princess Nokia — «Gross»

Хип-хоп-исполнительница Дестини Фраскери, выступающая под псевдонимом Princess Nokia, выпустила клип на песню «Gross» с последнего альбома «Everything Sucks». Действие происходит в цирке, артистка глотает мечи и отбивается от ножей — все это удачно сочетается с текстом про хейтеров. Вместе с «Everything Sucks» она также представила еще один лонгплей «Everything Is Beautiful».

Talk Show — «Banshee»

Постпанк-альбом месяца — «These People» Talk Show. В мини-релиз вошли четыре композиции. Фронтмен группы Харрисон Свон в интервью NME рассказал, что вдохновлялся творчеством Колина Стетсона и легендарного Джона Купера Кларка.

Matrang — «Мой сон»

Забудьте о Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) времен «Медузы»: на альбоме «Три» артист читает рэп и создает медитативную электронику (вроде той, что на его прошлогоднем релизе «Da»). Проект разбит на три главы и рассказывает о взрослении музыканта.

Боб Дилан — «Murder Most Foul»

Боб Дилан сочинил 17-минутную песню об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Это первая за восемь лет композиция исполнителя. Последний оригинальный студийный альбом Дилана «Tempest» вышел в 2012 году.

Pharaoh — «То, чего нет»

Рэпер Глеб Голубин, известный как Pharaoh, вернулся с новым альбомом «Правило». И единственное, что пока хочется спросить: «Фараон, ну зачем?». Последний релиз артиста «Phuneral» вышел летом 2018 года.