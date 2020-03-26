Что делать на карантине: у «Гриффинов» появился подкаст

Создатель мультсериала «Гриффины» Сет Макфарлейн опубликовал в Instagram подкаст, в котором персонажи шоу Стьюи и Брайан, говорящие голосом постановщика (он же озвучивает их и в самой комедии), обсудили насущные проблемы, находясь в «самоизоляции», связанной с пандемией коронавируса. Они, в частности, побеседовали о «панической закупке» туалетной бумаги и беременности певицы Кэти Перри.

«Ладно, мы уже сыграли в «Trivial pursuit», «Candy Land» и «Sorry!» (все — настольные игры; примечание «Газеты.Ru»), и что нам теперь остается делать во время карантина — как не записывать подкаст?» — начинает Стьюи, после чего Брайан выражает мнение, что «подкасты — это же так сложно».

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«Нет, Брайан, — парирует сын Питера Гриффина. — На самом деле это самая легкая вещь в мире. Мы просто будет говорить обо всем актуальном. А что у людей на уме в эти дни? Кэти Перри беременна, а что еще? Коронавирус».

«Подожди, она беременна?» — уточняет Брайан, будто бы не замечая слов собеседника про COVID-19 (подкаст, естественно, практически не отходит от классической «хулиганской» стилистики «Гриффинов»), а затем, получая подтверждение информации от Стьюи, поздравляет певицу со знаменательным событием.

Пошутили анимационные персонажи и над актрисой Галь Гадот, которая недавно запустила флешмоб в поддержку находящихся в самоизоляции: исполнительница главной роли в «Чудо-женщине» и другие голливудские знаменитости по одной строчке спели песню «Imagine» Джона Леннона. Некоторые интернет-пользователи, правда, сочли данную инициативу лицемерной, выразив мнение, что она никак не поможет людям, которые теряет работу из-за пандемии. Согласно недовольным, звездам — вместо пения — следовало бы оказать нуждающимся финансовую поддержку.

Обсуждая, каким еще образом можно занять себя во время вспышки коронавируса, Брайан запел хит Леннона, однако тут же получил жесткое сопротивление со стороны «соведущего»: «Нет, это нежелательно, даже во время пандемии».

Затронули они и о то следствие всеобщей паники, связанной с коронавирусом, которое заставляет людей закупаться туалетной бумагой на месяцы (если не годы) вперед. В качестве возможных альтернатив отсутствующим на многих магазинных прилавках бумажным рулонам Стьюи выразил мнение, что — в случае жесткого дефицита — можно воспользоваться галстуком.

При этом у Брайана (пса, если кто забыл) нашлась идея получше: «Я бы посоветовал тебе поводить задницей по лужайке».

В лучших традициях профессиональных информ-подкастов ведущие связались и со своим «корреспондентом» Питером Гриффином, который, согласно задумке Макфарлейна, оказался запертым на круизном лайнере, ушедшем на карантин во время вспышки коронавируса (явная отсылка к реальным событиям) вместе с супругой Лоис.

«Держусь хорошо, правда, есть диарея», — сообщил отец знаменитого семейства, тут же порадовавшись, что «пока это не закончится», его с (видимо, очень шикарного) круиза не отпустят.

Оответить на вопрос о том, получается ли у него дистанцироваться от других пассажиров, Питер не успевает. По его словам — из-за того, что их судно подвергается обстрелу со стороны «русского военного корабля».

После этого ведущие также отвечают на вопрос Гленна Куагмайра, который уточняет один важный для себя момент: «Когда власти говорят, что из дома можно выходить только ради «основных услуг», включают ли они в эту категорию тайский массаж?» На что, разумеется, получает отрицательный ответ.

А уже под конец выпуска между между Брайаном и Стьюи возникает небольшое недопонимание. Один советует слушателям в это непростое время почаще заходить на сайт Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization; WHO), а другой пытается понять, чей именно портал следует посещать, за счет игры английских слов («whose website», то есть «чей веб-сайт», полностью созвучен с «WHO's website» — «сайт ВОЗ» по-английски).