Совместный карантин: Деми Ловато нашла нового бойфренда

Американская певица и актриса Деми Ловато начала встречаться со звездой мыльной оперы CBS «Молодые и дерзкие», четырехкратным номинантом на телепремию «Эмми» Максом Эрихом. В связи с объявленным карантином пара самоизолировалась в доме Ловато, передает источник издания E! News.

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«Он хорошо влияет на Деми, у них много общего. У них есть несколько общих друзей, но сейчас Деми знакомит Макса со своими близкими друзьями через Facetime из-за карантина.

Пока что все только начинается, но они проводят время вместе и наблюдают за тем, куда это приведет. Но это пока сложно назвать полноценными отношениями», — поделился собеседник E! News.

Знаменитости пока не комментируют происходящее и не отвечают на сообщения СМИ. Однако они регулярно обмениваются любезностями в комментариях к постам в Instagram, адресуя друг другу интригующие поклонников сообщения. В частности, когда Эрих опубликовал фото с голым торсом и подписью «Когда ты понимаешь, что нужно было упаковать побольше вещей на карантин», Ловато ответила, что ее «все устраивает». Также актер размещал в Stories фотографию, на которой он обнимает собак Ловато, что доказывает их совместное времяпрепровождение.

На выходных певица лайкнула романтический пост Эриха, в котором он размышлял о поиске любви и вдохновения во время самоизоляции.

«Благословения есть всегда — даже в самые темные времена. Иногда ты должен просто искать чудеса. Делай то, что приносит тебе радость в это непростое время — будь то создание чего-то нового, воссоединение с теми, кого любите (по телефону или дома вместе), молитвы, медитация, йога, фильмы, открытие новой музыки, книг, поэзии, рисование.

Нужно делать то, к чему призывает ваша душа и большая любовь», — написал Эрих.

В прошлом году Ловато встречалась с моделью Остином Уилсоном — сыном известного скейтбордиста Джона Уилсона, участника команды Z-Boys. Они поддерживали друг-друга после смерти общего приятеля из-за передозировки наркотиков. Но отношения пары оказались недолгими: через несколько недель после официального объявления о романе Ловато и Уилсон заявили о решении расстаться.

«Сейчас она сосредоточена на себе и своей работе, а также на своих отношениях с Богом, — сказал источник издания People. — Она взволнована тем, что представит собой следующая глава жизни в 2020 году».

В комментарии одному из поклонников в Instagram певица попросила не осуждать экс-бойфренда и не винить его в разрыве отношений.

«Пожалуйста, не преследуйте его. Он хороший парень. Гораздо лучше, чем вам может показаться из-за его татуировок, — написала Ловато. — Расставания трудны для обеих вовлеченных сторон».

Минувшей осенью Ловато рассказала изданию Teen Vogue о своем состоянии после лечения от наркотической зависимости. Летом 2018-го она в бессознательном состоянии попала в больницу из-за передозировки наркотиков. Ради трехмесячной реабилитации ей пришлось отменить все концерты.

«Сейчас в отражении зеркала я вижу человека, который многое преодолел. Я через многое прошла и действительно вижу бойца. Не чемпиона, конечно, но того, кто будет продолжать бороться независимо от того, какие преграды встанут на пути», — отметила Ловато.

Также певица призналась, что переживает из-за своего внешнего вида и страдает биполярным расстройством. Несмотря на то что Ловато привыкла справляться с психологическим заболеванием, она продолжает иногда срываться и впадает в депрессию.