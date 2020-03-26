«Долги не имеют значения»: как в США спасают кинотеатры

Американский сенат одобрил проект закона, предусматривающего выделение $2 трлн на стимулирование экономики на фоне введения ограничительных мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

Законопроект предусматривает предоставление $46 млрд на борьбу с вирусом, $250 млрд для расширенного страхования по безработице, на поддержку малого бизнеса и меры по налоговым каникулам будет выделено $350 млрд. Отдельно в документе оговаривается создание фонда в размере $454 млрд с целью предоставления долговых гарантий владельцам кинотеатров.

Ожидается, что эта мера позволит покрыть их фиксированные расходы, облегчит выплату налогов на заработную плату и обеспечит на четыре месяца страховкой по безработице сотрудников кинотеатров.

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Представители Национальной ассоциации владельцев кинотеатров назвали этот пакет мер самым крупным из тех, что утвердил сенат, и выразили уверенность в том, что он сможет «обеспечить поддержку кинотеатрам, их сотрудникам и многим другим общественным заведениям, которым пришлось закрыть свои двери из-за пандемии коронавируса».

«Если вы не получаете денег, вы не можете их выплачивать. Мы не можем выплачивать месяцами зарплату 150 тысячам сотрудников, когда мы не получаем прибыли, мы рассчитываем на федеральное правительство, прямые выплаты и компенсации по безработице. А если в долговых гарантиях говорится, что мы должны всем выплачивать зарплату, то долги не будут иметь значения, так как мы обанкротимся», — пояснил необходимость закона один из представителей ассоциации.

Законопроект должна будет одобрить палата представителей, прежде чем документ попадет на стол президента США Дональда Трампа для ратификации.

«Этот документ позволит кинотеатрам смотреть в будущее с уверенностью, что они снова откроются и снова послужат обществу, когда кризис пройдет. Хотя некоторые детали требуют доработки, подавляющая часть документа во многом поможет кинотеатрам и их сотрудникам», — говорится в заявлении ассоциации владельцев кинотеатров.

Среди мер, которые отдельно отметили представители ассоциации, оказалось расширение программы поддержки среднего и малого предпринимательства, предоставление госкредитов на погашение удерживаемого налога, а также предоставление сотрудникам предварительных налоговых вычетов.

«Мы благодарны за работу администрации, Конгрессу и всем, кто поддерживал наши попытки, вне зависимости от их принадлежности к развлекательной сфере, столь важной для нашей культурной и общественной жизни. Мы ожидаем, что закон быстро пройдет палату представителей и будет одобрен президентом», — подчеркнули представители кинобизнеса.

Аналитики с Уолл-стрит, комментируя меры, предложенные в законопроекте, заметили, что компании с большим количеством долгов окажутся в более уязвимом положении.

Отмечается, что третья по размеру сеть американских кинотеатров Cinemark окажется в лучшем положении, чем ее конкуренты AMC Theatres и Regal. Последние недели нанесли беспрецедентный удар по голливудским прокатчикам, вынужденным закрыть свои заведения на неопределенный срок. Акции AMC упали на 41% за месяц, а 24 марта помимо сотен обычных сотрудников в вынужденный отпуск ушел также генеральный директор компании Адам Арон. Всего с момента начала кризиса компания приостановила сотрудничество с 26 тысячами сотрудников.