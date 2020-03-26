«Нестерпимая боль»: Ветлицкая предположила у себя коронавирус

Певица Наталья Ветлицкая сообщила о возможном наличии у нее коронавирусной инфекции. Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, в котором рассказала подробности тревожной ситуации.

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«Какая-то странная мышечная боль, а уже вечером внезапно запершило в горле, я начала покашливать. Лежала три дня. Любое движение приносило нестерпимую боль, поднялась высокая температура», — поделилась поп-звезда.

Артистка была напугана тем, что могла заразиться коронавирусом, однако сразу отправиться в больницу и сделать тест она не смогла.

«Я не могла даже пошевелиться. Меня всю знобило. Я кое-как ходила в душ греться. Болело все, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Спать невозможно», — сказала Ветлицкая.

По словам певицы, она лечила себя обильным теплым питьем: просто вода и вода с содой, а также ела мед с куркумой и корицей. Через три дня артистке стало немного лучше, ломота в теле прошла, но слабость и головокружение остались. При первой возможности она отправилась в больницу, чтобы сдать тест на COVID-19.

«В больнице меня оставили на ночь. Естественно, меня изолировали. Были сделаны анализы, взяли кровь не только из вены, но и из артерии. Сделали рентген. Когда пришла врач, то заявила, что анализы у меня хорошие», — подчеркнула певица.

На ее прямой вопрос — больна ли она коронавирусом, специалист не дала однозначного ответа. В итоге Ветлицкую отправили лечиться домой, указав в диагнозе: «Возможно, коронавирус». В настоящий момент знаменитость много спит, пытаясь восстановить силы после болезни. Она обратилась к подписчикам с просьбой беречь себя и свое здоровье.

В комментариях к видео пользователи соцсети выразили сочувствие артистке, желали ей скорейшего восстановления, благодарили за ценную информацию, делились рецептами лечения, а также сетовали на повсеместную человеческую безответственность.

«Люди уже расслабились, сейчас ехал на работу в метро Мадрида и, черт возьми, столько людей! Причем пожилые и молодежь. А потом не понимаем, откуда 7000 за сутки»; «Серьезно все очень! Сидим дома и никуда стараемся вообще не выходить. Выздоравливайте!»; «Берегите себя! К сожалению, многим не верят, верят в какие-то теории заговора и продолжают жить обычной жизнью, распространяя этот злющий вирус», — писали поклонники Ветлицкой.

В конце прошлого года певица сообщила о намерении вернуться в российский шоу-бизнес после длительной паузы в карьере.

В октябре 2020 года у нее запланированы большие сольные концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Согласно обещаниям организаторов мероприятий, Ветлицкая исполнит более 20 старых композиций, в числе которых хиты «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Лунный кот», «Глаза цвета виски», а также несколько новых песен собственного сочинения.

Если сбудутся самые пессимистичные прогнозы по ситуации с пандемией коронавируса, осенние выступления звезды могут быть отложены на неопределенный срок.