«Трудности с дыханием»: Лещенко перевели в реанимацию

Популярного певца Льва Лещенко перевели в реанимацию больницы в Коммунарке, передает Telegram-канал Baza. Сообщается, что у народного артиста России начались трудности с дыханием. Его положили в реанимационное отделение, где Лещенко удалось стабилизировать состояние.

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Певца госпитализировали 24 марта с диагнозом двухстороннее воспаление легких. Как сообщил изданию «Подъем» концертный директор исполнителя Олег Дмитриев, Лещенко прилетел в Москву еще 11 марта, после чего обнаружил симптомы ОРВИ. Однако дождаться помощи от врачей не смог, в результате чего он обратился в частную скорую помощь, которая госпитализировала его в больнице в Коммунарке.

Олег Дмитриев также также поделился подробностями пребывания певца в отделении.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Подозрение на коронавирус у Лещенко пока еще не снято — его анализы отправили в Новосибирск, и сейчас все ждут результатов. Отметим, что воспаление легких является распространенным осложнением среди заболевших COVID-19.

Ранее друг Лещенко юморист Владимир Винокур опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он навещал певца в Коммунарке.

«Вчера некоторые СМИ написали, что я посещал его в больнице. А как это вообще? Коммунарка — инфекционная больница», — цитирует артиста РИА «Новости».

Сегодня стало известно, что коронавирусом заразилась народная артистка России Жанна Болотова. 78-летняя актриса не выезжала в последнее время за границу, однако контактировала с другом, недавно вернувшимся из Германии. Болотову госпитализировали в клинику в Коммунарке.

Болотова известна своими ролями в фильмах «Западня», «Журналист», «Дом, в котором я живу», «Судьба резидента», «Опасный возраст» и других.

Коронавирусом заразились несколько звезд мирового уровня. Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго сообщил о положительном результате теста на COVID-19 22 марта на своей странице в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19, — написано в сообщении. — Я со своей семьей находился в изоляции, как это предписано властями. Мы долгое время себя чувствовали хорошо, но внезапно у меня поднялась температура и появился кашель. Я сдал тест на коронавирус, который вернулся с положительным результатом».

Также эпидемия не обошла стороной популярного британского актера Идриса Эльбу, который рассказал о положительном тесте на коронавирус у него и его супруги.

В тот же день о болезни сообщила популярная актриса Ольга Куриленко, которой диагностировали COVID-19, когда она находилась в Лондоне. Артистку не стали госпитализировать, и она осталась на карантине у себя дома. Она также рассказал, что каких-либо специальных препаратов ей не дают, и она пьем только парацетамол в случае резких повышений температура.

Лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс и его женой Рита Уилсон успешно вылечились от коронавируса, которым ни заразились в Австралии. Актер находился на зеленом континенте на съемках байопика База Лурмана об Элвисе Пресли. Однако пока Хэнксу не дают разрешения вернуться к работе, так как он должен пройти 14-дневный карантин.