«Ее роли с нами»: умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

Звезда фильмов «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Молодая гвардия» Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни. О трагедии сообщила единственная дочь знаменитости — актриса и кинорежиссер Наталья Бондарчук, рожденная в браке с народным артистом СССР Сергеем Бондарчуком.

«Дорогие мои друзья! Сегодня, 25 марта, после продолжительной болезни, на 94 году ушла из жизни моя мама — Инна Владимировна Макарова. Народная артистка СССР. Ее роли — с нами! Царствие небесное, мамочка», — написала дочь Макаровой на своей странице в Facebook.

Дату и время похорон народной артистки СССР родственники пока не сообщили.

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В первых числах марта Макарова была госпитализирована в московскую клинику. Врачи оценивали состояние знаменитости как тяжелое, но ее диагноз никто не раскрывал.

«Да, мама в больнице. Она все время теперь в больницах. А что вы хотите? Все-таки 94-й год пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду», — говорила Бондарчук сайту eg.ru.

На протяжении последних десяти лет Макарова страдала от приступов астмы и проблем с памятью, но продолжала сниматься в различных проектах до 2015 года.

«Она начинает видеть всех людей, которые уже ушли. Папу моего, бабушку. Я не разочаровываю ее в этом», — говорила дочь знаменитости.

В браке с Бондарчуком, скончавшимся в 1994 году, Макарова состояла в течение 12 лет. В 1959-м артист ушел из семьи к актрисе Ирине Скобцевой. По словам Макаровой, ее соперница целенаправленно уводила ее мужа из семьи и смогла этого добиться.

«Расходиться он не хотел. У него, по-моему, даже этой четкой мысли никогда не было. Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма «Судьба человека», я собирала чемодан — мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма «Дорогой мой человек». И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: «Мы должны расстаться». И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал, — сказала Макарова в фильме «Инна Макарова. Судьба человека». — Расставание было тяжелым, он не хотел уходить, мы долго переживали наш разрыв. Я не жалела о своем решении никогда, ведь наша любовь осталась при нас, я вспоминала о ней как о чем-то великолепном до конца».

Чтобы не сталкиваться со Скобцевой, она предпочла не посещать похороны бывшего мужа и почтила его память дома.

«Я просто не хотела устраивать спектаклей. Почтила его память в душе, без лишнего внимания», — объяснила она.

Во второй раз Макарова вышла замуж в 1973 году за хирурга Михаила Перельмана и прожила с ним в браке 40 лет. В 2013 году Перельман скончался в на 89-м году жизни. Артистка тяжело переживала смерть супруга.

Инна Макарова хорошо известна благодаря ролям в фильмах «Девчата», «Невеста с Севера», «Женщины», «Дорогой мой человек», «Высота» и других — в общей сложности с 1948 по 2015 год Макарова снялась в 55 лентах. За роль в картине «Молодая гвардия» в 1949 году актриса получила Сталинскую премию. Благодаря награде они с Бондарчуком смогли переехать из подвальной комнаты в собственную квартиру.

Артистка была признала кавалером Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Дружбы и Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также она получила медали «В память 850-летия Москвы», «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени и специальный приз «Признание» на кинофестивале «Виват кино России!» в 2006 году.