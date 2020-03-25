Музыканты и актрисы: кого из звезд унес коронавирус

Одна из самых узнаваемых актрис итальянского кино 1950-х годов Лючия Бозе умерла в возрасте 89 лет в испанском городе Бриева 23 марта из-за осложнения пневмонии, вызванного коронавирусной инфекцией. ««Дорогие друзья… моя мама Лючия Бозе только что скончалась. Она отправилась в лучшее место на земле», — написал в Instagram сын актрисы, певец Мигель Бозе.

Лючия Бозе родилась в Милане в 1931 году, она сделала себе имя как актриса благодаря сотрудничеству с классиками послевоенного итальянского кино. В 1950 году с ее участием вышли фильмы «Нет мира под оливами» Джузеппе де Сантиса и «Хроника одной любви» Микеланджело Антониони. Вскоре она появится в их фильмах «Рим, 11 часов» и «Дама без камелий». Бозе также снималась у Хуана Антонио Бардема, Луиса Бунюэля и Федерико Феллини.

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Семья ливерпульской музыкальной легенды Сая Такера сообщила о его смерти в возрасте 76 лет в Королевском госпитале Ливерпуля после госпитализации с коронавирусом. Врачи назвали отягчающими факторами для здоровья музыканта возраст, диабет и проблемы с сердцем. Его родственники в публичном обращении попросили всех поклонников музыканта беречь окружающих и соблюдать рекомендации по ограничению распространения вируса.

Такер родился в Ливерпуле в 1943 году, он выступал на местных площадках в 1960-х в составе групп «Earl Preston's Tempest Tornadoes» и «Cy Tucker & The Friars», играл на одной сцене с The Beatles. Более 60 лет он выступал в городских клубах и пабах.

Джазовый пианист Майк Лонго умер в Нью-Йорке через три дня после своего 81-го дня рождения, 21 марта, из-за вызванных коронавирусом осложнений. О смерти музыканта сообщила его жена.

Лонго родился в Цинцинатти в 1939 году. В начале 1960-х он учился в школе классика джаза Оскара Питерсона. Профессионально начал выступать в составе коллектива Джулиана «Кэннонболла» Эддерли. Наибольший успех имело его сотрудничество с легендой бибопа Диззи Гиллеспи, с которым Лонго играл с конца 1960-х до середины 1980-х годов. Лонго продолжал преподавать и давать концерты до самой смерти.

Пятикратный обладатель премии «Тони», американский драматург Терренс Макнелли умер в больнице во Флориде 24 марта на 82 году жизни из-за осложнений с раком легких, вызванных коронавирусом. Он боролся с онкологической болезнью с 1990-х годов.

Макнелли родился в 1939 году, а в 1964 году поставил свой первый спектакль на грант фонда Рокфеллера. Успех принесли ему пьесы «Риц», «Любовь! Доблесть! Сострадание!», «Мастер-класс», а также мюзиклы «Поцелуй женщины-паука» и «Рэгтайм».

Один из первопроходцев жанра афро-джаз, саксофонист из Камеруна Ману Дибанго умер в возрасте 86 лет в Париже из-за острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. Музыкант умер в больнице, куда был госпитализирован после положительного теста.

Дибанго родился в Камеруне в 1933 году, но уже в 16 лет отправился на пароходе в Марсель. В 1960-х он гастролировал по Европе с группой музыкантов, искавших синтез африканской народной музыки с джазовым звучанием. Их коллектив получил название «L'African Jazz». После тура он сначала отправился в Бельгийское Конго, затем совершил поездку в Камерун. В 1972 году вышел его главный хит-сингл «Soul Makossa», за свою карьеру он работал с такими музыкантами, как Фела Кути, Херби Хэнкок, Билл Ласвелл, Дон Черри и многими другими.

Во вторник, 24 марта стало известно о смерти из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусом артиста Нашома Вудена, известного как дрэг-куин Мона Фуи. Сообщалось, что Вуден обратился в больницу, однако его направили домой в связи с отсутствием ярко выраженных симптомов.

Вуден считается одной из знаковых фигур дрэг-сцены Нью-Йорка. Он начал выступать в конце 1980-х, его активная карьера продлилась до 2018 года. В 1999 году Вуден выпустил дебютный сингл «Flawless» в составе группы The Ones. Песня стала хитом и добралась до седьмой строчки британского хит-парада, позднее ее сэмплировал Джордж Майкл. Композиция была вдохновлена фильмом «Без изъяна», где Нашом появился вместе с Робертом Де Ниро.