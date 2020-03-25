С супергеройской помощью: в Китае открыли кинотеатры

Около 600-700 кинотеатров в Китае возобновили работу после того, как в стране не выявили ни одного случая заражения COVID-19 среди местных жителей, передает The Hollywood Reporter. Первыми в прокате стартуют все четыре фильма франшизы «Мстители», включая «Эру Альтрона» и «Войну бесконечности». Вскоре к ним примкнут «Аватар», а также «Начало» и «Интерстеллар» Кристофера Нолана.

Дата повторного выпуска блокбастеров пока не утверждена. Однако, согласно источнику THR, они выйдут сразу после того, как прокатчики получат копии.

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Для голливудских картин возвращение в китайский прокат — хорошая новость. В 2009 году «Аватар» заработал на китайском рынке исторические $202 млн, при условии, что тогда в стране насчитывалось в разы меньше экранов (сейчас их 70 тыс.). В 2015 году «Интерстеллару» удалось выручить $122 млн. Тем временем «Мстители» остаются любимой франшизой Китая: четыре фильма в совокупности собрали $1,3 млрд.

Ожидается, что в числе первых в прокат также выйдут переиздания китайских фильмов «Блуждающая Земля», «Охота на монстра 2» и «Война волков 2». Вторая волна релизов придется на международные премьеры — «Кролик Джоджо» (должен был стартовать 12 февраля), «Маленькие женщины» (14 февраля), «Доктор Дулиттл» с Робертом Дауни-младшим и «1917» (21 февраля). Предполагается также выход локальной новинки — «Детектив из Чайнатауна 3» («Detective Chinatown 3»).

Новость о возобновлении китайского кинопроката появилась после того, как в Ухане и провинции Хубэй по состоянию на 19 марта не было выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. На фоне спада активности коронавируса с 25 марта в Хубэе отменен двухмесячный карантин.

То, каким образом Китай попытается перезагрузить всю развлекательную инфраструктуру, в том числе кинотеатры, в будущем создаст прецедент для США и стран Европы, считают эксперты.

В настоящий момент китайские кинотеатры столкнулись с двумя взаимосвязанными проблемами. Во-первых, в ближайшие сроки им необходимо убедить зрителей вернуться, несмотря на пандемию. Во-вторых, доказать дистрибьюторам, что у них достаточно клиентов для возобновления маркетинга и релизов. А без последнего невозможно достичь первого.

Кроме того, по информации Variety, пока китайские граждане неохотно ходят в кино. В пятницу, 20 марта, в стране заработали 486 залов, а к понедельнику, 23 марта, — уже 507, что все равно меньше пяти процентов от их общего числа. Всего в пятницу билетов было продано на $2 тыс., а в Гуанчжоу и Фуцзянь не было ни одного зрителя.

Международный урон кинопрокату из-за распространения коронавируса, по оценкам, составил уже $7 млрд, а в ближайшие месяцы эта сумма может увеличиться до $17 млрд. В Италии, оказавшейся главным очагом распространения эпидемии в Европе, кинотеатры рискуют потерять около 70–75% выручки.

В декабре 2019 года в Ухане была зарегистрирована вспышка нового коронавируса. В январе город был закрыт на карантин, по всей стране ограничили работу торговых центров и кинотеатров. Согласно аналитикам, Китай — второй по объему кассовых сборов в мире рынок — понес значительный урон в размере как минимум $2 млрд.