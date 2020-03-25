«Он накотовасил»: Муцениеце назвала причину развода с Прилучным

Актерская чета Агаты Муцениеце и Павла Прилучного скрывают от своих детей грядущий развод. Об этом и многом другом актриса впервые рассказала в интервью для YouTube-канала PeopleTalk. По словам Муцениеце, в последнее время их отношения были напряженными, часто случались шумные ссоры, которые негативно отражались на детях. В итоге супруги пришли к тому, что лучше будет расстаться до того, как они возненавидят друг друга.

«Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей», — сказала актриса

Муцениеце отметила, что им удается решать все вопросы полюбовно, они намерены пройти бракоразводный процесс тихо и без скандалов. «Сейчас я уже с бумагами разбираюсь», — сообщила она.

Реклама

Актриса призналась, что она сделала все возможное, чтобы сохранить семью. «Мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накотовасил», — заявила женщина.

Муцениеце подчеркнула, что не хочет говорить ничего плохого про своего пока еще супруга, однако у нее уже закончился ресурс на спасение брака. «Я хочу, чтобы дети никогда не читали про него ничего плохого, что могло бы осквернить его репутацию», — пояснила актриса.

Говоря о том, что дети пока не знают о предстоящем разводе, артистка сказала, что они хотят ранить их психику: «Тимофей и Мия находятся в таком возрасте, когда сложно понять даже смысл слова «развод».

Муцениеце призналась, что пока их жизнь почти никак не изменилась, поскольку они с Прилучным часто находятся на съемках. Актриса отметила, что испытывает благодарность к Павлу за годы семейной жизни. «Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь. Он романтик, хулиган, абсолютно в моем вкусе», — заявила она.

Агата также призналась в том, что у нее нет уверенности в том, что ей удастся снова построить счастливые отношения с другим мужчиной. Она выразила надежду на то, что Прилучный первым обзаведется спутницей жизни. «Тогда и мне будет с этим легче», — предположила актриса.

Напомним, что супруги познакомились во время съемок сериала «Закрытая школа», тогда же и завязались их отношения. Артисты поженились в июле 2011 года, а спустя два года у них родился первенец Тимофей. Еще через три года года у пары родилась дочь Мия.

Позже их отношения, многим казавшиеся идеальными, стали предметом обсуждения в СМИ по скандальным поводам. В январе прошлого года Прилучного подозревали в избиении супруги. О рукоприкладстве сообщила пиар-менеджер Муцениеце Мариам Халилова, однако позже ситуацию замяли.

Актриса ранее не раз говорила о том, что их брак поставлен на паузу. Прилучный объяснял их частые конфликты тем, что они оба обладают взрывными характерами.

В конце февраля пара объявила о разводе. В своих аккаунтах в Instagram они сообщили, что это решение далось им трудно и попросили прессу не беспокоить их по этому поводу.

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать, — написал актер. — Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!»