«Карантин удался»: Ивлеева провела стрим с Джаредом Лето

Американский актер и музыкант Джаред Лето провел стрим с блогершей Анастасией Ивлеевой в Instagram. Часть видеозаписи онлайн-встречи, набравшей около 500 тыс. просмотров, она опубликовала на своей странице. Ведущая сообщила фронтмену группы Thirty Seconds to Mars, что популярна в России и ведет здесь свое YouTube-шоу. В ответ артист рассказал, что в 2015 году был гостем российской программы «Вечерний Ургант». Также он удивил ведущую, заявив что надеется однажды принять участие в ее шоу.

«Когда эпидемия коронавируса завершится, я жду вас на своем шоу!» — воодушевленно сказала Ивлеева.

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Также Лето пообщался с двумя другими ведущими трэвел-шоу «Орел и Решка» — Лесей Никитюк и Андреем Бедняковым. Увидев своего кумира в стриме, Никитюк запереживала, распустила волосы и посетовала, что не сделала макияж. Она смутилась настолько, что не могла составить предложения на английском языке и произносила фразы на русском. Чтобы поддержать Никитюк, Лето повторял некоторые русскоязычные слова, умилив аудиторию стрима.

В разговор с артистом также вступил Бедняков, отличившийся от коллег уверенным знанием английского. Общаясь с Лето, ведущий почти все время говорил сам и постоянно его перебивал.

«Ну и я поговорил. Очень эмоционально, не слушая старину Джареда. А как ваш карантин?» — написал Бедняков.

Ведущий рассказал Лето, что его предыдущей собеседницей была ведущая популярного шоу о путешествиях. Он объяснил, что Никитюк потеряла дар речи из-за огромной любви к группе Thirty Seconds to Mars и творчеству Лето в частности. Также Бедняков извинился перед артистом за свой неидеальный английский и показал конспекты, по которым учит язык. Однако Лето отметил, что ведущему не за что извиняться.

«Твой английский лучше, чем мой»! — сказал он Беднякову.

В комментариях к посту Ивлеевой многие пользователи опубликовали много шуток с высмеиванием ее ярко выраженного русского акцента.

«И практику английского, и Джареда на шоу заполучила — вот у кого карантинчик удался», «Уровень моего английского — Настя Ивлеева», «Ин май кантри ай эм популар. А он как бы и не спрашивал», «Я так переживала, что ты его не поймешь. За себя так не переживаю», — написали подписчики ведущей.

В комментарии также пришел шоумен Максим Галкин с критикой плохого уровня английского языка и чрезмерной уверенности Ивлеевой. Он написал сообщение на английском языке, но русскими буквами, чтобы заострить внимание на грубом акценте ведущей.

«Настя, кен ю тэл ту ёр гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще (нецензурная версия слова «отлично» — «Газета.Ru»). Ду нот форгет ас, ёр олд френдз», — написал Галкин. В переводе на русский этот набор букв звучит так:

«Настя, можешь ли ты рассказать своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране, может он приедет в мой замок, а если он знает, что моей женой является Пугачева, тогда вообще (отлично). Не забывай нас, своих старых друзей».

Сама Ивлеева иронично отнеслась к своим языковым способностям и подписала пост фразой «Английский язык покинул(а) чат». Многие пользователи поддержали ведущую, отметив, что она не растерялась и смогла поддерживать диалог с артистом. Также одобрительные комментарии к посту Ивлеевой оставили ее муж Элджей, Лолита Милявская, Елена Темникова и другие знаменитости.