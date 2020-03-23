«Возможность все наверстать»: что артисты делают на карантине

Активно распространяющийся коронавирус COVID-19 вынуждает людей находиться на карантине и работать удаленно, не покидая своих домов. В соцсетях — помимо пугающих сводок о количестве жертв пандемии — ежедневно появляется множество постов от тех, кто не привык находиться в четырех стенах. Одни пользователи жалуются на «ничегонеделание», другие — радуются долгожданному отдыху и «перезагрузке», а третьи — дают советы по грамотному составлению графика во избежание напрасной траты времени.

Чтобы узнать, как знаменитости переживают этот непростой период, корреспондент «Газеты.Ru» поговорил с несколькими российскими артистами.

Один из создателей юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов заявил, что воспринимает вынужденный отдых на даче как возможность сделать то, на что с привычным напряженным графиком не хватало времени.

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«У меня очень мало возможностей было, чтобы поддерживать музыкально-исполнительскую форму — я профессионально играю на гитаре, но времени мало. Сейчас есть возможность все это наверстать. Кроме того, я на даче нахожусь — вот тут вообще непочатый край. Что-то подмазывать, подделывать, строгать, пилить, сажать, пересаживать, укорачивать — много всяких обязанностей на самом деле. И первое, что я сделал, — я выспался, потому что у меня были полгода очень тяжелых съемок подряд. Хроническое недосыпание», — поделился народный артист России.

При этом Стоянов не оставляет работу и, судя по его словам, действительно не тратит время впустую.

«У меня, к счастью, профессиональные интересы могут иметь продолжение дома. Я могу работать с текстами, что-то придумывать, писать, сочинять. Могу репетировать, могу играть на гитаре», — сказал актер.

Также он отметил, что посвящает свободные часы просмотру пропущенных фильмов и чтению книг.

«Вообще я считаю звездные советы от так называемых медийных людей не всегда корректными. Потому что мы живем в большой стране, и надо понимать, что эти советы не могут быть универсальны. Потому что есть люди, которые должны продолжать работать и обеспечивать нам этот наш комфортный карантин. За что им низкий поклон», — заключил Стоянов.

Певец Валерий Сюткин тоже старается грамотно распределять дела, проводить вынужденные выходные с пользой и уделять внимание родственникам.

«Я занят своим делом — разбираюсь в архиве, потихонечку занимаюсь на инструменте. Это единственное пока, чем я занимался в первых три дня. До этого я еще двигался. А сейчас четвертый день идет. Заниматься надо своим делом. Семьей, детьми. Проводить в кругу близких людей время, раз уж так распорядилась судьба», — рассказал заслуженный артист России.

Несмотря на большое количество жертв и быстрое распространение вируса по миру, некоторые знаменитости скептически относятся к всеобщей панике. Так, юморист Евгений Петросян вместе с коллегой Сергеем Дроботенко запустил в Instagram флешмоб с шутками о коронавирусе.

«Вы не по адресу — я работаю во всех положениях. Я не помню себя вне работы, где бы я ни находился. Поэтому я могу и в одиночестве работать в том числе, у меня нет проблем, — сказал Петросян «Газете.Ru».

В то же время актер Виктор Сухоруков и вовсе признался, что отказался от карантина и продолжает путешествовать.

«Я в командировке, я работаю, для меня не существует никакого карантина. Я в труде, я в пути, я — фатальный оптимист, вы так и напишите. <...> Трудиться надо! И к небу глаза поднимать», — посоветовал артист.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а затем вирус распространился по всему миру. Среди европейских стран на данный момент больше всего пострадала Италия, где на данный момент эпидемия унесла жизни почти 5 тыс. человек. Только 22 марта в стране было зарегистрировано около 800 погибших от коронавируса. На сегодняшний день COVID-19 был обнаружен у 360 тыс. человек по всему миру, 100 тыс. больных вылечились, а 15,5 тыс. — умерли. В России, согласно официальным данным, новым типом вируса заразились 438 человек, но в последнее время их количество ежедневно увеличивается на несколько десятков. Среди наших соотечественников нет погибших от COVID-19, а 17 заболевшим уже удалось вылечиться.