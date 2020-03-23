Жуткий «Вивариум», «Кролик Питер 2» и другие трейлеры недели

«Вивариум» («Vivarium»), Лоркан Финнеган. Премьера в России — 2 апреля

Напряженный трейлер фантастического фильма «Вивариум» появился на YouTube-канале дистрибьютора RWV Films. Сюжет триллера с пугающим слоганом «Ваш дом. До гроба» посвящен молодой семье, которая в поисках жилья обращается к странному агенту. Специалист везет пару в поселок, показывает дом и исчезает. Однако выбраться из загадочного населенного пункта, пугающего своей стерильной чистотой, невозможно — дорога мистическим образом приводит путешественников обратно к дому и не дает его покинуть. В один момент молодым людям подбрасывают младенца, поведение которого делает их жизнь еще более невыносимой. В фильме снимались Джесси Айзенберг, Имоджен Путс, Джонатан Арис, Ольга Верли, Инна Хардвик и другие.

«Наследство» («Inheritance»), Вон Стайн

Студия Vertical Entertainment выпустила официальный трейлер инди-триллера «Наследство» от режиссера Вона Стейна. Согласно синопсису фильма, умерший богатый патриарх оставляет тайное наследство своей семье. Его дочь Лорен (Лили Коллинз) получает флешку и ключи, что приводит ее к запертому в подвале человеку (Саймон Пегг). Премьера фильма должна была состояться на кинофестивале Трайбека в апреле, но мероприятие было отменено в связи с эпидемией коронавируса. На данный момент точная дата выхода картины, производство которой завершилось в марте, неизвестна.

«Лесси. Возвращение домой» («Lassie — Eine abenteuerliche Reise»), Ханно Ольдердиссен. Премьера в России — 16 апреля

Появился второй русскоязычный трейлер фильма «Лесси. Возвращение домой», посвященного приключениям умной собаки породы колли. Немецкий ремейк фильма «Лесси возвращается домой» 1943 года, номинированного на «Оскар» за лучшую работу оператора, рассказывает о побеге разлученной с мальчиком собаки из богатого поместья. Роль юного хозяина Лесси исполнил Нико Маришка.

«Ассистент звезды» («The High Note»), Ниша Ганатра. Премьера в России — 25 июня

Русский трейлер музыкальной драмы «Ассистент звезды» опубликован на YouTube-канале Universal Pictures Russia с подписью «Краткий курс выживания с настоящей… звездой». В синопсисе ленты героиня Трэйси Эллис Росс представлена как поющая «суперзвезда, чей талант и эго достигли невероятных высот». Ее личным помощником становится переутомленная девушка в исполнении Дакоты Джонсон, поставившая себе цель добиться успеха на музыкальном поприще. В фильме также снимались Келвин Харрисон-младший, Айс Кьюб, Зои Чао, Эдди Иззард, Билл Пуллман и другие.

«Мы призываем тьму» («We Summon the Darkness»), Марк Мейерс

Saban Films представила трейлер инди-триллера «Мы призываем тьму», который описывается как «металл-хаос 80-х». В фильме повествуется о трех любительницах хэви-метал, отправившихся на концерт тяжелой музыки, несмотря на многочисленные сообщения СМИ о деяниях серийного убийцы. Девушки знакомятся с тремя молодыми людьми и отправляются на вечеринку, не подозревая, что скоро им придется бороться за свою жизнь. В фильме снялись Александра Даддарио, Джонни Ноксвилл, Кин Джонсон, Мэдди Хассон, Логан Миллер, Эй Форсайт и другие.

«Села и Пики» («Selah and The Spades»), Таяриша По

Новый ролик под названием «Первый взгляд» к фильму «Села и Пики» опубликован на канале Amazon Studios. Действие картины происходит в богатой частной школе, подростки которой разбились на пять группировок. Основная история посвящена Селе, которая руководит фракцией под названием «Пики», и ее борьбе за сохранение своего статуса. Премьера дебютного фильма начинающего режиссера Таяриши По состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году. Цифровой релиз ленты должен появиться на Amazon Prime этой весной.

«Кролик Питер 2» («Peter Rabbit 2»), Уилл Глак. Премьера в России — 6 августа

В сети опубликован второй русский трейлер мультфильма «Кролик Питер 2», премьера которого по понятным причинам была перенесена со 2 апреля на 6 августа. Лента представляет собой продолжение истории непоседливого кролика, который отправляется в большой город на поиски приключений. В России мультфильм дублировали Марина Кравец, Антон Эльдаров, Natan, Максим Виторган и Сергей Бурунов.