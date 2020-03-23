«Безумно счастливы»: СМИ о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой

В СМИ появились слухи о том, что народный артист РСФСР Евгений Петросян и Татьяна Брухунова, которую в прессе называют его новой женой, на днях стали родителями. У 74-летнего сатирика, как известно, уже есть взрослая дочь, в то же время предполагается, что для его возможной супруги это первый ребенок.

«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта, — сообщил изданию «СтарХит» анонимный источник из окружения пары. — Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства».

Судя по Instagram-аккаунтам супругов, несколько недель назад они действительно отправились на отдых в Эмираты. Поскольку Брухунова не скрывала фигуру на снимках, журналисты издания предположили, что пара прибегла к услугам суррогатной матери. Стоимость такой процедуры по примерным подсчетам могла составить не менее 5 млн рублей.

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Вскоре после публикации в СМИ слухов о рождении ребенка одна из подписчиц Брухуновой оставила комментарий под одной из ее публикаций с соответствующим вопросом. Та, в свою очередь, ответила, что «об этом уже 3 года говорят». Кроме того, реагируя на интерес подписчиков о том, не могла ли у нее появиться двойня или даже тройня, Татьяна, вероятно, отшутилась: «Пятерня».

Исходя из постов в Instagram, в настоящее время предполагаемая пара уже вернулась в Москву. Комментариев по поводу информации о появлении на свет ребенка сам Петросян пока что не давал.

В середине февраля в сети также появились сообщения, что Петросян незадолго до развода с артисткой Еленой Степаненко якобы перевел ей в общей сложности миллиард рублей. Адвокат юмориста Сергей Жорин тогда, впрочем, опроверг эти слухи, заявив, что они якобы инициированы представителями самой Степаненко.

«Вся эта история и сами выписки — фейк от начала и до конца. Никаких переводов не было. Да и средств таких на счетах также как не было, так и нет. Мы утром обсуждали с Евгением Вагановичем этот вброс. Тут очевидно, что статья инициирована стороной Степаненко. В суде она утверждает, что Петросян вывел со счета их совместные деньги, а теперь, получается, перевел миллионы ей. Возможно, у нее началось раздвоение личности», — говорил он.

Попутно в сети появились слухи, что сатирик якобы открыл Брухуновой доступ к своим счетам. «Брухунова может снимать [его] деньги в банке как законная жена и будет управлять финансами», — писал сайт kp.ru. Вместе с тем источник утверждал, что у Степаненко, когда та еще была супругой артиста, такой привилегии не было.

Брак Петросяна и Степаненко был официально расторгнут в ноябре 2018 года. Тогда Жорин говорил, что для его клиента это стало маленькой, но важной победой.

«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — цитирует слова юриста ТАСС.