«Никто не стал разбираться»: Успенская уличила дочь во лжи

Певица Любовь Успенская обратила внимание на несоответствия в публичных заявлениях ее дочери Татьяны Плаксиной, которые та делала на разных ток-шоу, посвященных проблемам в их семье. Артистка опубликовала у себя в Instagram-аккаунте видео, в котором соединены два фрагмента из разных интервью Плаксиной. В первом дочь Успенской утверждает, что отец не занимался ее воспитанием «активно», так как был «пофигистом». При этом в другом разговоре на камеру девушка заявила, что мать мешала ее отношениям с отцом, называла его «ужасным» человеком, тогда как он на самом деле «нормальный» — и их отношения только сейчас начинают налаживаться.

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«Так много судей, экспертов и знатоков собралось вокруг сложившейся ситуации, но никто не стал «копать» и разбираться в чем-то по-честному, — написала артистка под видео. — Совершенно мизерное количество зрителей обратили внимание на то, что в каждой из программ, в которых так рьяно обсуждали и осуждали мою семью, утверждения Татьяны не то чтобы категорически противоречили друг другу, но ощутимо разнились».

Звезда шансона также призналась, что ей хорошо известны тонкости работы на телевидении, главная из которых заключается в том, что там «все по сценарию».

«Хотелось бы заметить, что в любом сценарии важно учитывать исторические факты... Особенно недалекого прошлого. Не фантастику же снимаем, зачем выдумывать и переобуваться в воздухе?» — написала она.

В комментариях под постом Успенской пользователи были практически единодушны: артистке желали сил и мудрости пережить «этот кошмар», писали, что «на детях гениев природа, увы, отдыхает», ругали российское телевидение и любителей «этих низкосортных передач».

«Клин клином вышибают, подумайте о суррогатном новом материнстве» ; «Непростое сейчас время для вашего материнского сердца. Я — как мама двух уже взрослых девочек — от всего сердца вас поддерживаю» ; «Любовь Залмановна, не нужно оправдываться. Будьте собой! Люди, которые вас любят и понимают ситуацию, видят все происходящее! Вы — супер родитель!» ; «Особенно понравилось, как Таня плакалась, что ей не дают денег на зубы», — писали солидарные с певицей пользователи.

Однако среди подписчиков звезды нашлись и те, кто не увидел противоречий в приведенных для примера интервью. Вместе с тем некоторые комментаторы указали исполнительнице, что «уже устали от постов про ее личную жизнь вместо нового творчества» и отписываются.

«Вы меня простите за то, что выбиваюсь из рядов льстецов, но вы должны понимать, что не бывает таких проблем у хороших родителей. Дети — наше продолжение, что посеешь — то и пожнешь. Как психолог по профессии, знаю миллион случаев, когда родители жалуются на своих повзрослевших детей, тогда как сами все детство их морально калечили рукоприкладством, скандалами, неправильным поведением во время развода, прерыванием связи и так далее. Вы еще можете исправить ситуацию, но с 30-летним ребенком это будет титанический труд», — высказалась одна из подписчиц.

Ранее дочь Успенской Плаксина дала интервью шоу «Пусть говорят», в котором рассказала о том, как ее похитили по указанию матери. По словам девушки, после того случая она до сих пор живет со страхом преследования. В разговоре с ведущим передачи Дмитрием Борисовым она также подчеркнула, что не отказывается от своих недавних резонансных слов в адрес Успенской, которая якобы над ней издевалась.