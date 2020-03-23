Кризис индустрии: коронавирус обескровил российский прокат

Из-за опасений и ограничений, вызванных распространением пандемии коронавируса, результат российского кинопроката на этой неделе оказался рекордно низким. За прошедший уикенд российские кинотеатры посетил всего лишь один миллион зрителей. При этом — на фоне ужесточения предпринимаемых властями мер и с учетом рекомендации Министерства культуры закрыть кинотеатры с 23 марта — аналитики прогнозируют дальнейшее снижение посещаемости и прибыли владельцев кинозалов.

Реклама

В таких условиях главным событием уикенда стала премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». После событий первой части его герои обнаружили, что в мире существует еще пять племен их сородичей, каждое из которых отмечено музыкальным жанром, присущим только его представителям. Поп-троллям предстоит совершить путешествие по музыкальной вселенной и познакомиться с фанком, классикой, техно, кантри и роком, а также с новыми друзьями, которых в оригинале озвучили такие звезды, как Джордж Клинтон, Андерсон Паак, Оззи Осборн и многие другие. За премьерный уикенд российского проката фильму удалось собрать 94,9 млн рублей.

С серьезным отставанием на втором месте на этот раз оказался супергеройский фильм с Вином Дизелем «Бладшот». Звезда «Форсажа» сыграл морского пехотинца, которого удалось оживить с помощью наноботов группе ученых после жестокого убийства его семьи. Поначалу морпех послушно исполнял приказы своих новых хозяев, однако его память стала постепенно просыпаться, и универсальный солдат понял, что хочет лишь одного — отомстить своим обидчикам. За вторую неделю проката фильм заработал 41 млн рублей.

А вот новый фильм-возвращение в форму от классика британской криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены» умудрился на шестой неделе российского проката доказать небывалую преданность со стороны отечественных зрителей и отвоевал третье место в списке лидеров. На этот раз авантюрная история о гангстерах, аристократах, деньгах и наркотиках смогла принести своим создателям 20 млн рублей. Подробнее о фильме читайте в материале «Газеты.Ru».

Четвертым по сборам на этих выходных стал фильм «Отель «Белград», полнометражное продолжение спин-оффа проекта «Кухня», сериала «Отель Элеон». Истории о сербском сердцееде в исполнении звезды «Холопа» Милоша Биковича, которому приходится одновременно балансировать между криминальным авторитетом, жаждущим женить его на своей дочери, недовольными клиентами и свалившейся как снег на голову невестой из России, удалось собрать 18 млн рублей.

Первую пятерку лидеров российского проката прошедшей недели замкнул фильм Ли Уоннелла «Человек-невидимка». Неожиданный взгляд на классическую научно-фантастическую историю под углом современной проблемы домашнего насилия заработал 11 млн рублей. Подробнее о фильме читайте в материале «Газеты.Ru».

Следом за ним оказался новый проект студии Pixar «Вперед», выполненный в жанре городского фэнтези. По сюжету мультфильма двое эльфов из мира, где современные технологии почти вытеснили магию, отправляются в путь, чтобы найти способ пообщаться с отцом, умершим несколько лет назад. За выходные он заработал своим авторам в России 9 млн рублей. Подробнее о фильме читайте в материале «Газеты.Ru».

Не повезло на этот раз новому фильму Оливье Ассайаса «Афера в Майами». На фоне падения сборов у российских кинопрокатчиков из-за эпидемии коронавируса шпионская картина о противостоянии Кубы и США смогла заработать лишь 7,9 млн рублей, не выработав своего финансового потенциала.

Схожая судьба постигла и мелодраму братьев Эрвин «Верю в любовь». Фильму удалось собрать всего 6,6 млн рублей за дебютный уикенд.

На предпоследнем месте в таблице лидеров оказался хоррор «Кукла 2: Брамс». Фильм ужасов об ожившей игрушке и ее незадачливых владельцах заработал 6,2 млн рублей за вторые выходные проката.

Ни Филипп Янковский с Ксенией Собчак в главных ролях, ни сюжет о похищении картины авангардиста Марка Ротко не помогли последней премьере этой недели, фильму Михаила Расходникова «Номер Один», дебютировать выше десятого места по сборам на этой неделе. Премьера показала результат на уровне 5,7 млн рублей.