«Чувствую себя лучше»: Том Хэнкс о том, как победить коронавирус

Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии после того, как у него и его жены Риты Уилсон подтвердился коронавирус. По его словам, двухнедельный карантин пошел им на пользу.

«Привет, ребята. Спустя две недели после появления первых симптомов мы чувствуем себя лучше. Карантин работает следующим образом: вы не заразитесь от другого человека. Здравый смысл, не так ли? — написал Хэнкс в Twitter. — Это займет некоторое время, но если мы на время пожертвуем нашим комфортом, то сможем позаботиться друг о друге».

В свою очередь Уилсон показала в Instagram, как проводит время во время изоляции. Она опубликовала ролик, на котором читает рэп под «Hip Hop Hooray» Naughty by Nature.

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«Карантин заставляет сходить с ума. Посмотрим, что из этого выйдет», — подписала видео актриса.

О положительном тесте на коронавирус Том Хэнкс сообщил 12 марта. Они с Уилсон находятся в Австралии, где должны были принять участие в работе над фильмом База Лурмана о жизни певца Элвиса Пресли. Работа над картиной была приостановлена из-за заболевания актера.

«Привет, ребята. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас была простуда, появились боли в теле. Риту то охватывал озноб, то проходил. Слегка лихорадило. Чтобы все сделать правильно, как требует сегодняшняя ситуация, мы сдали анализы на коронавирус, и они оказались позитивными», — говорилось в официальном сообщении.

17 марта представитель Хэнкса рассказал телеканалу CNN, что супругов выписали из больницы штата Квинсленд, где они проходили лечение. С тех пор они находятся на карантине в арендованном доме в Австралии.

После заявления Хэнкса о положительных анализах на COVID-19 рассказали британский актер Идрис Эльба и исполнитель роли Тормунда в «Игре престолов» Кристофер Хивью. Последний сообщил о своем заражении в соцсетях. Хивью отметил, что самоизолировался вместе со своей семьей, чтобы обезопасить окружающих.

«Есть люди, для которых риск заражения вирусом может обернуться разрушительным диагнозом, поэтому я призываю вас всех быть максимально аккуратными — мойте руки, держите дистанцию с другими людьми в 1,5 метра, сидите под карантином; просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса», — написал он.

Актер также заверил своих подписчиков, что его родственники чувствуют себя хорошо, а сам он испытывает лишь легкие симптомы простуды.

С аналогичным призывом выступил и Эльба, записавший видеообращение для своих подписчиков.

«Сегодня утром я получил результаты анализа на коронавирус, и они оказались положительными. Да, это отстой. Слушайте, я чувствую себя нормально, Сабрина (Даур, жена актера, — прим. «Газеты.Ru») не сдавала анализов и чувствует себя нормально. У меня не было никаких симптомов, я решил сдать анализы, потому что понял, что встречался с кем-то, кто также сдал положительные анализы: я узнал об этом в прошлую пятницу», — поделился артист.

Позднее о своем выздоровлении рассказала актриса Ольга Куриленко, у которой был также обнаружен коронавирус. По ее словам, в первую неделю после заражения у нее была сильная усталость, головная боль, а затем появились температура и кашель.

«Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном», — написала Куриленко.