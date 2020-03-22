Вирус наступает: Минкульт посоветовал кинотеатрам закрыться

Министерство культуры рекомендовало российским кинотеатрам приостановить свою деятельность с марта в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Соответствующий приказ подписан Министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры, — говорится в заявлении.

— Отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

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Аналогичные ограничения Минкульт ввел 17 марта в отношении подведомственных учреждений. Под действие приказа попали музеи, театры, филармонии, цирки, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых мер по сдерживанию COVID-19. Согласно распоряжению, вплоть до 10 апреля в Москве запрещаются массовые мероприятия численностью более 50 человек.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — следует из распоряжения.

Еще до сегодняшнего распоряжения Минкульта многие сети кинотеатров объявили о том, что будут продавать не больше 50 билетов на сеанс. А некоторые сети и вовсе закрылись.

Распространение коронавируса уже нанесло ощутимый удар по кинотеатрам. К началу уикенда они потеряли около 43% зрителей, согласно подсчетам принадлежащего Григорию Березкину РБК, основанным на данных ЕАИС. В субботу портал kinobusiness.com сообщил, что пятничная выручка российских кинотеатров стала худшей с декабря 2012 года.

Наибольший удар по кинобизнесу был нанесен в Санкт-Петербурге, где стали массово закрываться кинотеатры еще до распоряжения Минкульта. В итоге суммарные сборы по России в пятницу, 20 марта, составили всего лишь 43,9 млн рублей.

Несмотря на тяжелую ситуацию, мультфильм студии Universal «Тролли: Мировой тур», чью премьеру не стали переносить, сможет по предварительным подсчетам рассчитывать на 95-100 млн выручки в премьерный уикенд. В то же время Universal объявил об одновременной премьере анимационного фильма онлайн в формате VOD (видео по запросу). На сайте кинокомпании мультфильм можно арендовать за $19,99. По прогнозам аналитиков, «Тролли» могут рассчитывать на общую сумму выручки по всему миру в районе $60 млн с учетом онлайн-аренды.

Такой шаг Universal стал крайне важным для всей киноиндустрии, так как в случае успеха другие крупные студии могут последовать примеру и принять формат VOD для своих фильмов.

Что касается российского кинопроизводства, то пока известно лишь об одной проблеме в связи с коронавирусом. Съемки картины «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли приостановлены на неопределенное время. Это связано с тем, что работа проходила на Шри-Ланке и первый материал был отснят до 12 марта. В тот же день Асмус и еще три актера вернулись в Москву, а съемочная группа осталась на острове.

«Съемки начались 5 марта, 12 марта закончился первый блок в связи с изначально запланированной занятостью Кристины Асмус, которая играет главную роль в театре. Соответственно, 12-го она вернулась в Москву, и участвовавшие там остальные актеры Марк Богатырев, Борис Дергачев и Васант Балан тоже улетели, так как изначально планировалось продолжить 19-го», — рассказал «Газете.Ru» продюсер картины Георгий Малков.