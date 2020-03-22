«Последний шанс»: Валерию обвинили в жульничестве

Звезда российских сериалов и певица Татьяна Абрамова вспомнила о нечестном попадании народной артистки России Валерии на телевидение в начале карьеры. В эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ она заявила, что в 90-х продюсер Александр Шульгин помог своей возлюбленной попасть на детскую «Утреннюю звезду» в 23-летнем возрасте, в то время как в конкурсе могли участвовать музыканты с 15 до 22 лет.

«Первым трамплином для детей был конкурс «Утренняя звезда». Я [туда] приезжаю, и меня сразу ставят в пару с девушкой — ее тогда никто не знал — по имени Валерия. Я вижу, что девушка уже взрослая тетечка, а мне 15 лет», — сказала Абрамова.

Она попросила своего продюсера обсудить этот вопрос с Шульгиным, но тот попросил прощения и отметил, что для Валерии это был «последний шанс зацепиться на телевидении и показать себя».

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Комментируя это заявление, Валерия призналась, что в 1992 году она действительно не подошла под возрастной ценз «Утренней звезды». Тем не менее, она открыто об этом говорит и не стыдится своего участие в конкурсе, потому что «погрешность была небольшой».

«Категория была до 22 лет. Я начала проект, будучи в своей возрастной категории, а окончила проект старше», — объяснила артистка.

Несмотря на то что Абрамова не стала известной певицей, она нашла свое призвание в актерской деятельности. Актриса снимается в сериалах, фильмах, играет в театре и ведет передачи на ТВ.

«Я помню первую реакцию, когда спустя какое-то время после конкурса увидела ее на экране. Она была такая артистичная, пела и плакала», — вспомнила Валерия.

Певица познакомилась с Шульгиным в 1991 году и благодаря ему получила псевдоним Валерия (ее имя при рождении — Алла Перфилова). Через год артистка выпустила первый англоязычный альбом «The Taiga Symphony» и стала победительницей конкурсов «Утренняя звезда» и «Братиславская лира». Во время брака и сотрудничества с Шульгиным она родила троих детей и выпустила альбомы «Анна», «Фамилия, часть 1», «Самое лучшее» и другие. В 2002 году из-за разногласий с продюсером Валерия покинула Москву, а позднее рассказала о домашнем насилии с его стороны.

На ток-шоу «Секрет на миллион» артистка призналась, что даже после расставания с Шульгиным она постоянно переживала за себя и детей.

«Он уже поднимал на меня руку, когда пил крепко. Я тогда списывала на это. Думала: «Нет, мы все сделаем, мы победим». Но дело было не в алкоголе или чем-либо другом», — сообщила Валерия.

Также певица рассказала, что помимо злоупотребления спиртным ее бывший супруг якобы имел зависимость от наркотических средств. Находясь в браке, она боялась находиться дома, потому что от Шульгина можно было ожидать чего угодно. По словам Валерии, однажды он вонзил нож в ее ногу.

«Мы просто сидели. И в какой-то момент его что-то взбесило. Клянусь, это была просто безобидная беседа. Я даже испугаться не успела. Он даже глазом не повел. А я поскакала на одной ноге. Дочери Ане было тогда всего две недели», — вспомнила артистка.

По признаниям Валерии, она переживала непрерывный стресс, но не рассказывала о пережитых издевательствах даже родственникам. Певица также заверила, что Шульгин продолжал над ней издеваться даже во время беременности, а потом переключился на детей. По ее словам, среднего сына Артемия он «швырял в вольер к собаке». Сам композитор предпочитает не комментировать эти обвинения.