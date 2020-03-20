Злостный алиментщик: избившей врачей звезде «Кадетства» грозит суд

Бывшая жена российского актера Кирилла Емельянова Екатерина Директоренко подала на него в суд. Известный своей ролью «гниды» в сериале «Кадетство» 28-летний артист не поддерживает своих детей (9 и 6 лет) материально, пишет телеграм-канал Mash.

При этом в одном из интервью Емельянов утверждал, что помогает отпрыскам, однако Екатерина препятствует общению с ними. Та, в свою очередь, заявила, что никакой помощи от него не получает, в связи с чем решила обратиться в суд.

Днем ранее актер уже становился антигероем СМИ благодаря другому нелицеприятному событию, после которого ему грозят два уголовных дела. В состоянии сильного алкогольного опьянения звезда сериала избил врачей и оскорбил сотрудников полиции. Суть инцидента в том, что вечером 18 марта актер вместе со своей подругой, моделью Екатериной Бобковой, выпивали и снимали видеотрансляции для своих подписчиков. Вечер достиг апогея, когда Емельянов отключился. Напуганная девушка решила перестраховаться и вызвала бригаду медиков.

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Приехавшие сотрудники скорой обнаружили артиста в бессознательном состоянии, однако вскоре он очнулся и стал вести себя крайне агрессивно в адрес прибывших к нему на помощь врачей.

После драки с медиками на место прибыли сотрудники полиции, чтобы унять дебошира. Однако присутствие хранителей правопорядка не подействовало на Емельянова. Он принялся им угрожать, оскорблять и пытаться возобновить драку. В итоге мужчину усмирили и транспортировали в ОВД. По дороге туда он снова «отключился» и проспал все время, пока его подруга, полицейские и врачи давали показания.

Любопытно, что Екатерина Бобкова замешана также была в другой скандальной истории. 32-летняя модель была ключевой свидетельницей в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Девушка находилась в компании обвиняемых, когда они совершили нападение в московском кафе в октябре 2018 года.

В ходе заседания в Пресненском суде свидетельница сообщила, что она пыталась предотвратить потасовку. Также известно, что в тот период у Бобковой была связь с Кокориным. На одной из видеозаписей с камер наблюдения в кафе, где произошел скандальный инцидент, девушка сидела на коленях у спортсмена и целовалась с ним. Однако во время слушания она попыталась опровергнуть данный факт, сообщив, что относит себя к сексменьшинствам.

«Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю. Целовались ли с Кокориным — не помню», — заявила модель.

Через несколько дней после вынесения обвинительного приговора спортсменам с Бобковой произошел несчастный случай.

Девушка упала с балкона четвертого этажа в чешском городке Шпиндлерув-Млин, куда они с подругой отправились, чтобы отвлечься от судебных разбирательств. Результатом падения стали переломы ребер, таза, контузия легких и внутричерепное кровоизлияние. Чтобы сохранить жизнь девушки, врачи вводили ее в медикаментозную кому.

Только спустя три месяца после случившегося Бобкова решилась озвучить свою версию событий. Девушка уверена, что на нее было совершено покушение. Однако, по результатам расследования правоохранительных органов Чехии, по отношению к ней не было обнаружено следов насильственных действий.