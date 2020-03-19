Закачали жир в щеки: Темникова рассказала об омоложении

Певица Елена Темникова рассказала о том, что прошла терапию с применением стволовых клеток ради того, чтобы избавиться от последствий кожных высыпаний, от которых она страдала долгое время. Откровенное заявление исполнительница сделала в YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой.

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«Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки, — цитирует артистку «СтарХит». — Мне это сделали. Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Доктор сказал: «Зато пять лет не будете стареть».

По словам Темниковой, это было единственная серьезная процедура. на которую она пошла ради красоты. Долгое время она решалась на ринопластику, поскольку считала свой нос слишком большим. Однако со временем комплекс ушел, и она передумала.

«Сейчас я себя очень люблю. Вдруг осенью у меня открылась эта любовь. Хотя раньше я была гораздо стройнее — весила 47 килограммов, сейчас — 54. Но тогда я себя чувствовала толстой, а сейчас — классной. Мне нравится все, даже шрамы», — призналась экс-солиста группы «Серебро».

По мнению ученых, подобные процедуры небезопасны. В США этот революционный способ возвращения молодости и вовсе нелегален. Существует мнение о том, что этот способ омоложения стал причиной смерти певицы Жанны Фриске и тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Известно, что одна из оказывающих подобную услугу клиник действует в Москве с 2003 года. На сайте учреждения размещены лицензии на применение технологии, выданные, в 2010, 2011 и 2012 годах Департаментом здравоохранения Москвы и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Согласно информации на сайте клиники: «клеточная терапия эффективна при рассеянном склерозе и ДЦП, артрите и артрозе, инсульте и атеросклерозе, при болезни Альцгеймера и циррозе». Это далеко не полный список недугов, при которых ее рекомендуют применять. Однако самой распространенной причиной, по которой клиенты прибегают к терапии — омолаживающий эффект.

«Процедуры введения стволовых клеток возвращают лицу здоровый румянец, разглаживают морщины, устраняют дефекты и рубцы», — обещает сайт клиники.

Стволовые клетки извлекают из жировой ткани пациента, и спустя несколько недель готовый материал вводят пациенту. Через два месяца процедура повторяется. При этом стоимость процедуры обсуждается индивидуально во время бесплатной консультации.

Однако ученые настаивают на том, что подобные процедуры опасны. В декабре 2018 года ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН выяснили, что специфическая терапия может вызвать непредсказуемый рост тканей в организме.

«Ученые ИХБФМ СО РАН обнаружили, что стволовые клетки при введении в ткани могут попадать в кровоток и лимфоток и выявляться в лимфоузлах. Исследователи не исключают их миграции в отдаленные от места инъекции участки организма», — гласит заявление ученых в издании СО РАН «Наука в Сибири».

По мнению сибирских специалистов, подобное поведение стволовых клеток может стать причиной образования новых сосудов, нейронов и других структур там, где их быть не должно.

«Введение стволовых клеток применяется в косметологии для омоложения, для коррекции облысения и, судя по полученным данным, подобные вмешательства небезопасны», — заявили ученые.

В США с представляющими подобные услуги клиниками усердно борется Управление по санитарному надзору пищевых продуктов и медикаментов, которое регулирует использование стволовых клеток в США. Ведомство распространяет памятки, сообщающие о том, что последствия процедуры до сих пор не изучены, и единственная область, в которой использование инъекций законно — это терапия рака крови и костного мозга.