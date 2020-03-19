«Были пьяны»: звезда «Игры престолов» устроил дебош в самолете

Звезда сериала «Игра престолов» Шон Бин вместе со своей 33-летней супругой Эшли Мур устроили дебош на борту самолета компании British Airways, сообщил британский таблоид The Sun.

«Шон и его жена пили вино с момента захода на борт. В середине полета они начали спорить. Можно было услышать их ругань. Это было очень некомфортно. Они были очень пьяны и возбуждены, но неожиданно дело приняло дурной оборот», — рассказал очевидец произошедшего.

По словам источников, во время девятичасового перелета из Ванкувера в Хитроу в салоне первого класса знаменитый актер разозлился на свою жену, после чего она выплеснула на Бина бокал белого вина.

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«Это было провокацией, и он среагировал. Шон вскочил и закричал. Он был в потрепанных джоггерах и выглядел плохо. В этот момент, в припадке ярости, он швырнул в нее свой бокал», — рассказал очевидец.

С целью успокоить «звездных» пассажиров в их ссору решил вмешаться один из членов экипажа корабля.

После полета звезд встретили представители компании. Источники в British Airways назвали везением то, что паре не пришлось иметь дела с полицией.

В то же время, представители самого актера признали, что спор на борту самолета между супругами действительно произошел, однако не переходил разумных пределов.

«Никто не пил вино, никто не выплескивал вино и никто не бросал бокалы. У них был спор, но остальное – преувеличение», — рассказали они Metro.co.uk.

Ранее в этом году сообщалось о скандалах, которые происходили у российских звезд с авиакомпаниями.

В начале марта петербургский аэропорт «Пулково» не пустил на борт самолета актера Михаила Ефремова, объяснив отказ нетрезвым состоянием, в котором находился артист. В ответ на это Ефремов стал вести себя буйно, его заставили пройти медицинское освидетельствование и составили на него протокол об административном правонарушении.

Позднее его супруга Софья Кругликова пояснила, что актер «решил всех повеселить» и инсценировал опьянение. Настоящей же причиной недопуска своего мужа на борт она назвала непонимание авиперевозчиком «масштаба гения».

«Не пустили человека на самолет из-за того, что он не соответствовал стандартам перевозимого пассажира. Есть стандарты пассажира, который им подходит для перевозки, а есть стандарты пассажира, который не подходит. Он не подходил для перевозки данной авиакомпании», — сказала она.

В конце января в центре скандала оказалась телеведущая Ксения Собчак, которая не смогла вовремя вылететь из аэропорта «Внуково» в Санкт-Петербург. Вопреки просьбам бортпроводников оставаться на местах, она заставила подогнать самолет к терминалу и подать трап.

Причиной такой задержки сама она назвала то, что в это же время аэропортом воспользовался премьер-министр.

«Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц государства? Неужели в воздухе самолеты развести безопасно нельзя?» — написала она в своем Telegram-канале.