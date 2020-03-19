Коронавирус отступил: Китай готов открыть кинотеатры в апреле

Кинотеатры в Китае могут открыться в конце апреля либо в начале мая этого года, пишет Deadline. В декабре 2019 года в Ухане была зарегистрирована вспышка нового коронавируса. В январе город был закрыт на карантин, по всей стране ограничили работу торговых центров и кинотеатров.

Согласно аналитикам, Китай — второй по объему кассовых сборов в мире рынок — понес значительный урон в размере как минимум $2 млрд. Однако в ближайший месяц компания-прокатчик China Film Group планируют вернуться в работу.

«Разрабатывается план повторного открытия кинотеатров в Китае, — заявил генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд. — China Film Group в настоящее время занимается оценкой рынка, а также решает, какие фильмы станут доступны в ближайшее время, и что делать с премьерами».

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Закрытие кинотеатров по всему миру привело к переносу сразу нескольких крупных блокбастеров, в том числе фильмов «Мулан», «Не время умирать» и «Форсаж 9». Выход последнего, в частности, отложили на год.

Новость о возобновлении китайского кинопроката появилась после того, как в Ухане и провинции Хубэй по состоянию на 19 марта не было выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. По оценкам экспертов, к концу текущего месяца, карантин может быть постепенно снят.

Аналитики отмечают, что возобновление кинопроката будет проходить постепенно. Планируется, что первыми в прокат выйдут переиздания китайских фильмов «Блуждающая Земля», «Охота на монстра 2» и «Война волков 2». Вторая волна релизов придется на международные премьеры — «Кролик Джоджо» (должен был стартовать в Китае 12 февраля), «Маленькие женщины» (14 февраля), «Доктор Дулиттл» с Робертом Дауни-младшим и «1917» (21 февраля). Также ожидается выход локальной новинки — «Детектив из Чайнатауна 3» («Detective Chinatown 3»).

Международный урон кинопрокату из-за распространения коронавируса, по оценкам экспертов, составил уже $7 млрд, а в ближайшие месяцы эта сумма может увеличиться до $17 млрд, предполагает The Hollywood Reporter.

При подсчете убытков учитывался преимущественно фактор карантина и самоизоляции граждан. При этом студии несут потери и при переносе крупномасштабных премьер на новые даты. Так, решение отложить выход нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» с весны на ноябрь может стоить руководству MGM от $30 до $50 млн.

В условиях пандемии коронавируса компании Universal Pictures и Warner Bros. решили выпустить фильмы в онлайн-формате. Как правило, «окно» между выходом ленты в кинотеатрах и его выпуском на онлайн-платформах составляет от 1 месяца до полугода. Так, мультфильм «Тролли. Мировой тур» выйдет на стриминговых сервисах в один день с началом кинопроката — 10 апреля. Приобрести онлайн можно будет «Человека-невидимку», «Охоту» и «Эмму» Universal и «Хищных птиц» и «Джентльменов» Warner Bros.

Решение выпустить фильмы онлайн произошло также после того, как кассовые сборы в США упали до минимума за 20 лет. За уикенд с 13 по 15 марта кинотеатры выручили $54,4 млн. Меньше было только в январе 1999 года — тогда прокат принес $54 млн. Причиной антирекорда стал COVID-19, из-за которого закрыли более 100 кинотеатров.

Огромные потери понесли и европейские кинопрокатчики. Италия, ставшая первой европейской страной, где произошла мощная вспышка заражения коронавирусом, столкнулась с падением посещаемости кинотеатров на 80%, позже власти приняли решение закрыть все киносети страны до 3 апреля. Ожидается, что государство потеряет около 70–75% выручки.